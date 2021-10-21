«Я очень хочу победить». Ирина Алексеева о дебюте в Bellator

– Ирина, расскажи о своей подготовке к дебюту в Bellator.

– Я готовилась в городе Грозном, в бойцовском клубе «Ахмат». Прошла полноценный лагерь, проводила по две тренировки в день. Сейчас нагрузок уже нет, гоняю вес и жду поединок.

– Какой из поединков своей соперницы ты смотрела?

– Вообще не смотрела. Их смотрел мой тренер Мурад Бичуев. Тренировалась полностью по его подсказкам. Ее бои я не смотрела, чтобы не забивать себе голову, посмотрю их после взвешивания. Но мой тренер все посмотрел, а я ему полностью доверяю. Мы не роботы, тренеры говорят, а мы делаем. но на автомате может выскочить что-то индивидуальное, я — человек творческий. Думаю, что все будет хорошо. Моя соперница любит ударную технику, я тоже, но я борец. Буду использовать и комбинировать свои навыки. Если что-нибудь пойдет не так, то мы поменяем тактику. Тем более, что в моем углу будет находится Мурад Бичуев, а он очень опытный тренер и боец Bellator Диана Авсарагова.

Источник фото: Instagram Ирины Алексеевой

– Дебют на первом турнире Bellator в России добавляет ответственности?

– Ответственность есть всегда и первый турнир Bellator в нашей стране тут не при чем. Я не хочу подвести людей, которые в меня верят, болеют за меня, которые пробили мне дорогу в ММА, я не хочу их подвести. Самое тяжелое — это когда расстраиваются ближние и окружающие, я очень хочу победить и порадовать близких. Турнир проходит в России, у него очень звездный кард, для меня очень почетно драться именно на этом турнире. Спасибо моей команде и менеджеру Александру Скаредину.

– Ты готовилась к бою с Лианой Джоджуа и Дианой Авсараговой, что дали тебе тренировки с ними?

– Да, опыта добавили. Лиана знает очень много, про каждого бойца, какие приемы он проводит. Мы с Дианой всегда ее спрашиваем. Мне кажется, что Лиана с момента рождения смотрит бои, а мы с Дианой так не следим. Джоджуа может рассказать очень много полезной информации, даже о правилах. Я не до конца знала правила, а она пояснила много тонкостей. Тренировки с девочками совсем иные, они отличаются от тренировок с парнями. У нас иная скорость. Я работала в Челябинске с парнями, тут все иное, другая техника, другое мышление, другие движения, девочки всегда подсказывают, делятся информацией. Мне очень нравится с ними работать. Надеюсь, что я выиграю бой, мы все отдохнем, а потом снова будем готовиться вместе к новым стартам. Мне кажется, что мы похожи по характерам. Лично мы знакомы не были, а потом сдружились и очень хорошо общаемся. У нас нет интриг, скандалов и всего подобного. Мне нравится, что девушки очень воспитаны и дружественны. Сейчас сложно встретить подобных людей.

Источник фото: Instagram Ирины Алексеевой

– Прогноз на поединок Емельяненко и Джонсона.

– Думаю, что Емельяненко победит. Может быть не просто, но победит.

На профессиональном уровне Ирина Алексеева выступает с 2019 года и имеет в своем активе три победы и одно поражение.