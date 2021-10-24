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«Федор — феномен». Влад Демин о яркой победе Емельяненко на турнире Bellator
24 октября 21:10
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Bellator

«Федор — феномен». Влад Демин о яркой победе Емельяненко на турнире Bellator

Актер и мастер боевых искусств Влад Демин прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.

— Сколько бы не рождалось новых бойцов, всегда смотришь на Федора Емельяненко — как на отдельное явление этого вида спорта. Я не знаю ни одного человека, за которого бы я так переживал, не только я, но и моя семья. Все очень душевно относятся к Федору. Отношение как к члену семьи. Многие не знают его лично, но очень тепло к нему относятся.

Источник фото: Союз MMA России

Вся страна была у экранов, я думаю, судя по атмосфере в зале, что такого единения я не видел нигде. Это была знаково, очень здорово, что Федор победил абсолютно безапелляционно. Никто ничего не может сказать, даже если захочет. Противник был больше и сильнее, моложе. Тимоти Джонсон — абсолютно соответствовал статусу Федора. Противник был более чем равный. Бой получился очень конкурентный. Давно мы не видели именно таких спортивных противостояний. Тут не подключался пиар, эмоции, не разворачивался искусственный конфликт, только чистый спорт. Это очень странно, противоречит всем принципам маркетинга, Федор не рекламирует свой поединок, не раскручивает его в социальных сетях, но собирает самую большую аудиторию. Емельяненко — феномен. Таких единицы. Очень здорово, что это явление есть и оно российское.

Напомним, что Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде на турнире Bellator в России.

источник: «Советский спорт»
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