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Ян очень заряжен, а Махачев не упустит свою возможность. Кто победит на UFC 267
30 октября 07:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC Russia

Ян очень заряжен, а Махачев не упустит свою возможность. Кто победит на UFC 267

30 октября в Абу-Даби состоится UFC 267. Мы расскажем о наиболее вероятных исходах на самые ожидаемые поединки бойцовского вечера.

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименту

Аллан Насцименту особо не известен российской публике. Тагир Уланбеков будет делать все, чтобы завершить поединок досрочно. Россиянин, скорее всего, победит нокаутом в первом раунде, либо единогласным решением судей по итогам трех.

Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Есть большая вероятность, что Шамиль нокаутирует Михала во втором раунде, в первом он будет переводить и бить Олексейчука, а во втором завершит поединок нокаутом.

Альберт Дураев – Роман Копылов

Альберт очень сильно подтянул свою борьбу, Роману Копылову будет откровенно сложно устоять на ногах. Скорее всего, это будет удушение сзади в середине боя.

Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Зубайру ожидает тяжелый бой, но поддержка Хабиба Нурмагомедова и всей команды даст о себе знать. Зубайра попытается завершить поединок досрочно, но, скорее всего, Тухугов победит единогласным решением судей.

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Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Анкалаев не станет затягивать бой, а постарается нокаутировать Оздемира в первом раунде. Победа Магомеда техническим нокаутом в первом или втором раунде.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Александр Волков – Марчин Тыбура

Александр Волков будет доминировать в стойке и разбивать Марчина на всех этажах. Бой не продлится долго, если Тыбура не сможет успешно переводить Волкова, а он не сможет, то потерпит поражение нокаутом во втором раунде.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Хукер никогда не сталкивался с борцом уровня Махачева. Сложно ошибиться, но Дэна будут “валять” и он проиграет удушающим приемом в третьем или четвертом раунде.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Петр Ян – Кори Сэндхаген

Петр будет миксовать стойку и борьбу, собьет дыхание Сэндхагена и удосрочит его при первой возможности в середине боя.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев

Уничтожение — единственный возможный прогноз. Чимаев нокаутирует Ли в первом раунде

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

источник: «Советский спорт»
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