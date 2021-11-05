«Заголовки отдельных СМИ дестабилизируют обстановку». Шамиль Гамзатов о поражении на UFC 267

- Шамиль, здравствуй. Расскажи о своем поединке, что пошло не так?

- Приветствую всех. Изначально все шло согласно плану и срабатывало. Мы планировали поработать в стойке, а если не будет получаться, то перейти в борьбу. Если в стойке все успешно, то начать бороться в последние полторы минуты первого раунда, закрепить первую пятиминутку за собой. В итоге, я все удары Олексейчука видел, перебивал его в стойке, все шло хорошо, а потом пропустил удар в область левого глаза и соперник задвоился. Я начал отходить, чтобы восстановиться, а Михал стал напирать еще сильнее. Я начал выбрасывать удары от защиты, а он «поднырнул» и попал в глаз, в тот же, что и первый раз, апперкотом. Дальше вы все видели.

В момент удара показалось, что я лишился глаза, потрясений не было, тяжелых ударов я не пропускал. Ущерба, который есть от поединков - я не ощущаю, а глаза болят очень сильно. Мой глаз вообще не видел. Это продолжалось в течении пары часов после боя. Мне зашили веко, я прошел пару процедур, в больнице мне сделали КТ. Считаю, что мне не повезло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shamil Gamzatov (@gamzatovmma)

- В заголовках отдельных СМИ появилось, что «дагестанец проиграл, а россияне победили». Это вызвало волну недовольства среди спортсменов и болельщиков. Такие заголовки факт не единичный, что скажешь по этому поводу?

- Это провокация. Считаю, что идет травля народов. Это делают специально, вдалбливают и дестабилизируют обстановку. Думаю, что надо спрашивать с подобных СМИ в законном порядке. Например, Sport24 — большое и солидное СМИ, а допускают подобные заголовки. Меня это удивляет. Это не единственный случай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shamil Gamzatov (@gamzatovmma)

- Когда планируешь снова выйти в октагон?

- Думаю, что вернусь в начале года. Сейчас занимаюсь проверкой глаза.