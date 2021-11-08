Лиана Джоджуа — девушка, которая дерется

Скажу сразу, что Лиана Джоджуа моя близкая подруга и ее поединки для меня всегда стресс. И так, поехали…

ДЕТСТВО

Лиана Джоджуа родилась 22 марта 1995 года в Тбилиси. С раннего детства Лиана проживала в Москве. Она занималась разными видами спорта: волейбол, баскетбол, плавание, училась в художественной и музыкальной школе, но всегда хотела заниматься единоборствами. В 17 лет, уговорив родителей, Джоджуа стала заниматься тайским боксом.

Источник фото: Instagram Лианы Джоджуа

Лиана Джоджуа: «С детства я ходила на различные виды спорта, но мне не очень все это нравилось Я всегда говорила родителям, что хочу попробовать силы в боях. Я часто смотрела поединки Джины Карано, и мои желания шли отсюда. Мне было 17 лет, когда я занялась тайским боксом, так началась моя карьера в боевых видах спорта».

МИР ММА

После двух лет занятий тайским боксом Лиана сломала руку, а после восстановления решила перейти в ММА. Лиана дебютировала в ММА в 2015 году, она дралась в России, провела бой в Казахстане, столкнулась там с несправедливым судейством, а потом дралась в Китае.

Видео можно посмотреть тут.

Будучи базовой ударницей, Лиана очень хорошо подтянула борьбу, она начала выступать по грэпплингу, стала чемпионкой России, а потом и мира, выполнила норматив Мастера Спорта Международного Класса по Спортивной борьбе.

Источник фото: Instagram Лианы Джоджуа

В 2017 году Лиана Джоджуа дебютировала в Fight Nights Global и победила Каролину Василенко рычагом локтя. Кстати, рычаг локтя — коронный прием Лианы.

БОЙ С МАРИНОЙ МОХНАТКИНОЙ

Этот поединок состоялся в 2018 году и вошел в историю российского женского ММА, собрав рекордное количество просмотров. Лиана получила титульный бой в Fight Nights Global, а ее соперницей стала непобежденная, на тот момент, Марина Мохнаткина, которая буквально сносила своих соперниц. В победу Лианы верили только ее друзья, организаторы турнира были уверены в победе Марины. Но Джоджуа продемонстрировала свой характер, в невероятно упорном и зрелищном поединке одолела Мохнаткину судейским решением. Этот поединок был первым пятираундовым противостоянием представительниц женского ММА на территории России. Победа сделала Лиану Джоджуа известной спортсменкой.

Но время шло, а новых боев Лиана не получала, были разговоры о реванше с Мариной Мохнаткиной, но смысла в нем не было, нужно было идти дальше.

ВЫЗОВ ЮЛИИ БЕРЕЗИКОВОЙ

Летом 2018 году мы записывали интервью Лианы в Москве. В нем она сказала, что хочет подраться с Юлией Березиковой, одной из первых девушек бойцов из России. Это интервью всколыхнуло бойцовское сообщество нашей страны, казалось, что бой состоится, интереса было достаточно, Лиана посетила несколько спортивных каналов, мы раскачивали бой по полной программе, но Березикова отказалась и про возможный поединок успешно забыли.

Видео можно посмотреть тут.

Время шло, простой продолжался уже год. Мы попытались организовать бой в одной из бойцовских лиг России, бой за титул, но по условиям договориться не смогли. Лиана твердо решила, что драться в России ей не с кем, она взяла курс на UFC.

СТАНОВЛЕНИЕ МЕДИА-ЗВЕЗДЫ

В этот период мы создали официальную группу Лианы в контакте. Стали выкладывать много разного контента, аналитики, но больше всего у Лианы стали получаться прогнозы. Она одна из первых российских бойцов, которая стала обсуждать самые ожидаемые поединки, делать на них прогнозы, а Лиана очень хорошо знает и разбирается в ММА, знает всех спортсменов, такие прогнозы стали публиковать различные СМИ. Ее известность и популярность продолжала расти. В этот же период Лиана посетила один из московских приютов, обозначив проблему бездомных животных, которым требуется помощь.

Источник фото: Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

Лиана продолжала тренировки и в скором времени была подписана в UFC.

Источник фото: Instagram Лианы Джоджуа

Недавно Лиана подписала контракт с одной из ведущих букмекерских контор России, Джоджуа делает прогнозы на самые главные события в ММА. Ее публикации можно встретить и на «Советском спорте».

БОЙ С КОРТНИ КЕЙСИ

Лиана находится на финальной стадии подготовки к поединку. Первая часть проходила на базе клуба «Ахмат» в Грозном, а завершающую подготовку она проходит в США.

Источник фото: Instagram Лианы Джоджуа

Нас ожидает яркое противостояние, почти все бои Джоджуа не доходят до судейского решения, а проходят в бескомпромиссной рубке. Это бой является четвертым по контракту с UFC и Лиане очень важно одержать победу.

Источник фото: Instagram Лианы Джоджуа

Лиана Джоджуа имеет огромную армию фанатов по всему миру, которые следят не только за бойцом, но и за красивой, умной девушкой, которая сделала себя в индустрии ММА.

Источник фото: Instagram Лианы Джоджуа

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