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«Я должна победить любой ценой». Лиана Джоджуа о бое с Кортни Кейси. Эксклюзивное интервью из США

«Советский спорт» пообщался с Лианой Джоджуа, которая через несколько дней проведет поединок против Кортни Кейси на турнире UFC.
«Я должна победить любой ценой». Лиана Джоджуа о бое с Кортни Кейси. Эксклюзивное интервью из США
09 ноября 2021 13:29
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

– Расскажи о своей подготовке к бою против Кортни Кейси.
– У меня была адская подготовка, она длилась полгода. Первый бой мне назначили летом, я готовилась к нему порядка четырех месяцев, потом мой бой перенесли на ноябрь, мне не успели выдать визу. В итоге, моя подготовка продлилась больше чем полгода. Я устала готовиться к этому бою. Очень долго его ждала, все эти отмены, это было реально напряжно.

Сначала я тренировалась в Грозном, в Ахмате, провела там около полугода. За полтора месяца до боя я прилетела в США и продолжила подготовку в Лас-Вегасе. Тренировалась в клубе Syndicate-MMA. В Грозном я готовилась с Дианой Авсараговой и Ириной Алексеевой, которая победила в дебютном бою в Bellator.

Получается, что я позвала ее готовиться к своему бою, но мы сдружились и подготовили ее к дебюту в Bellator. Ирина стала готовиться в нашем клубе, полгода мы жили вместе. Пока я готовилась к бою, Диана Авсарагова тоже провела бой, а я не могла выехать с ней, у меня еще не было визы. Подготовка настолько долгая, что успели подраться все.

В США я готовилась в очень крутом зале, у меня были хорошие спарринг-партнеры. Джоан Калдервуд топовая спортсменка UFC, которая в моей весовой категории, Роксана Модельфи, девочек из UFC тут очень много. Сара Кауфман ветеран UFC, а сейчас выступающая в PFL, она очень сильная и крепкая, было очень интересно поработать вместе. Состав девушек был очень серьезен.

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Публикация от Liana Jojua (@likajojua)

Что для тебя значит предстоящий поединок?
 Каждый бой для меня значит очень много. Сейчас мой настрой такой, что я должна победить любой ценой. Я всегда настроена серьезно, но на этот бой, который я очень долго ждала особенно. Я прошла тяжелую подготовку, в моральном и физическом плане. Меня это все очень сильно накалило, я иду на бой, который я должна выиграть любой ценой. Настрой такой.

Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

Расскажи о своей сопернице.
 Соперница, если сказать честно, у меня хорошая. Многие говорят о ее рекорде, но для меня рекорд никогда и ничего не значит, я всегда смотрю бои, а они у нее хорошие. Она всегда дралась с хорошими соперницами и с некоторыми девчонками из моего зала, всегда показывала яркие бои. Двенадцать боев в UFC, с хорошими топовыми соперницами. Кортни Кейси очень серьезный оппонент. Я оцениваю ее высоко, как и всех своих соперниц в UFC.

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Публикация от Liana Jojua (@likajojua)

Кто будет в твоем углу?
 В моем углу будет Мераб Двалишвили боец UFC и мой друг. Джош Вуд главный тренер Syndicate-MMA, который готовил меня к этому бою.

источник: «Советский спорт»
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