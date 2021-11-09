«Я должна победить любой ценой». Лиана Джоджуа о бое с Кортни Кейси. Эксклюзивное интервью из США

– Расскажи о своей подготовке к бою против Кортни Кейси.

– У меня была адская подготовка, она длилась полгода. Первый бой мне назначили летом, я готовилась к нему порядка четырех месяцев, потом мой бой перенесли на ноябрь, мне не успели выдать визу. В итоге, моя подготовка продлилась больше чем полгода. Я устала готовиться к этому бою. Очень долго его ждала, все эти отмены, это было реально напряжно.

Сначала я тренировалась в Грозном, в Ахмате, провела там около полугода. За полтора месяца до боя я прилетела в США и продолжила подготовку в Лас-Вегасе. Тренировалась в клубе Syndicate-MMA. В Грозном я готовилась с Дианой Авсараговой и Ириной Алексеевой, которая победила в дебютном бою в Bellator.

Получается, что я позвала ее готовиться к своему бою, но мы сдружились и подготовили ее к дебюту в Bellator. Ирина стала готовиться в нашем клубе, полгода мы жили вместе. Пока я готовилась к бою, Диана Авсарагова тоже провела бой, а я не могла выехать с ней, у меня еще не было визы. Подготовка настолько долгая, что успели подраться все.

В США я готовилась в очень крутом зале, у меня были хорошие спарринг-партнеры. Джоан Калдервуд – топовая спортсменка UFC, которая в моей весовой категории, Роксана Модельфи, девочек из UFC тут очень много. Сара Кауфман – ветеран UFC, а сейчас выступающая в PFL, она очень сильная и крепкая, было очень интересно поработать вместе. Состав девушек был очень серьезен.

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– Что для тебя значит предстоящий поединок?

– Каждый бой для меня значит очень много. Сейчас мой настрой такой, что я должна победить любой ценой. Я всегда настроена серьезно, но на этот бой, который я очень долго ждала – особенно. Я прошла тяжелую подготовку, в моральном и физическом плане. Меня это все очень сильно накалило, я иду на бой, который я должна выиграть любой ценой. Настрой такой.

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– Расскажи о своей сопернице.

– Соперница, если сказать честно, у меня хорошая. Многие говорят о ее рекорде, но для меня рекорд никогда и ничего не значит, я всегда смотрю бои, а они у нее хорошие. Она всегда дралась с хорошими соперницами и с некоторыми девчонками из моего зала, всегда показывала яркие бои. Двенадцать боев в UFC, с хорошими топовыми соперницами. Кортни Кейси – очень серьезный оппонент. Я оцениваю ее высоко, как и всех своих соперниц в UFC.

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– Кто будет в твоем углу?

– В моем углу будет Мераб Двалишвили – боец UFC и мой друг. Джош Вуд – главный тренер Syndicate-MMA, который готовил меня к этому бою.