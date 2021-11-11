Холлоуэй против Родригеза и бой Лианы Джоджуа. Где смотреть предстоящий турнир UFC

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC: МАКС ХОЛЛОУЭЙ — ЯИР РОДРИГЕЗ

Предварительные поединки начнутся 13 ноября в 21:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 00:00 по московскому времени. Родригез и Холлоуэй проведут поединок после двух часов ночи.

Полная трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass.

Источник фото: UFC Russia

Прямой эфир можно посмотреть на канале UFC TV, сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия – AdjaraSport

Украина – Setanta Sports

Узбекистан – Metrotelecom

Казахстан – TV-com.kz

Армения – Setanta Sports

Молдова – Setanta Sports

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПОЕДИНКИ ТУРНИРА

Фанаты ММА ждут главного боя вечера. Сможет ли Яир Родригез вернуться на высокий уровень после допингового скандала и простоя? Или Макс Холлоуэй деклассирует его в самом начале боя? Победа Холлоуэйя выведет его на титул, а все мы хотим увидеть его третий бой с действующим чемпионом Александром Волкановски. Победа Яира Родригеза поднимет его на совсем иной уровень. Букмекеры в один голос утверждают, что шансов у Родригеза крайне мало, но клетка покажет так ли это.

Источник фото: UFC Russia

Бой Лианы Джоджуа и Кортни Кейси ждут любители женского ММА, болельщики из России и Грузии. Это четвертый бой Джоджуа по контракту с UFC, чтобы гарантировать подписание нового контракта ей нужно побеждать. Лиана настроена одержать очередную победу.

Интервью Лианы Джоджуа.

Источник фото: Instagram Liana Jojua

КАРД ТУРНИРА

Главный бой вечера, поединок в весовой категории до 66 кг: Макс Холлоуэй – Яир Родригез;

Со-главный бой в тяжелом весе: Бен Ротвелл – Маркос Рожерио Де Лима;

Женский полулегкий вес: Фелиция Спенсер – Ли Летсон;

Полутяжелый вес: Овинс Сент-Прю – Филипе Линс;

Легчайший вес: Сонг Ядонг – Хулио Арсе;

Легкий вес: Тиаго Мойзес – Йоэль Альварес;

Женский наилегчайший вес: Синтия Калвилло – Андреа Ли;

Полусредний вес: Мигель Баеза – Кэллин Уилльямс;

Полулегкий вес: Шон Вудсон – Коллин Энглин;

Женский наилегчайший вес: Кортни Кейси – Лиана Джоджуа;

Легкий вес: Марк Диакейзи – Рафаэл Алвес;

Полутяжелый вес: Та Ун Джанг – Кеннеди Нзечакву.