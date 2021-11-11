Адвокат Добровинский: Брату Хабиба может грозить срок вплоть до пожизненного

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В четверг утром Усман Нурмагомедов вместе с товарищем Камалом Идрисовым должны были вылетать из Махачкалы в Москву. Однако, на въезде в аэропорт их машина наехала на сотрудника полиции, который стоял на КПП. После этого Усман с другом улетели в Москву, где их уже ждали полицейские. Брата Хабиба задержали прямо в Шереметьево.

ВЕСЕЛАЯ ПОЕЗДКА

Все подробности этой незавидной истории в течение дня выкладывал телеграм-канал «База».

Незадолго до наезда на сотрудника полиции, брат Хабиба Нурмагомедова выложил сторис веселой поездки в аэропорт.

Как выяснилось потом из данных камер видеофиксации, в этот момент он гнало со скоростью 207 км/час, за что потом его и тормозили.

КТО ПОСТРАДАЛ?

Известно, что сбитый у аэропорта полицейский не из Дагестана – по информации «Базы», машина, где сидел Усман Нурмагомедов, сбила сотрудника, прикомандированного из Нижнего-Новгорода. По одной из версий, Усман с другом опаздывали на рейс, поэтому не остановились по требованию полицейского. Сейчас Усман и его товарищ Камал Идрисов задержаны и находятся в аэропорту Шереметьево. Они сейчас в терминале С.

Обоих собираются задержать на 48 часов до избрания меры пресечения.

Усман вдруг стал постить картинки, что он сейчас находится в Махачкале в спортзале.

Но вскоре выяснилось, что фото из спортзала, которые Усман Нурмагомедов постит в инсте, старые и сделаны в Махачкале.

ЧТО ДАЛЬШЕ? МНЕНИЕ АДВОКАТА

- Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль, и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный вплоть до пожизненного. В любом случае наказание зависит от тяжести вреда, нанесённого сотруднику ГИБДД, - прокомментировал ситуацию по просьбе «Советского спорта» адвокат Александр Добровинский.