Следующий соперник Хамзата Чимаева. Выбор очевиден

Хамзат Чимаев вошел в Топ-10 лучших полусредневесов UFC. Вот что говорит президент UFC Дана Уайт:

«Чимаев провел четыре боя в UFC. У нас есть несколько ребят, которые говорят о Хамзате и он готов с ними встретиться. Я понимаю, этот парень стремительно продвигается, к тому же он прекрасно умеет привлечь к себе внимание, а также уничтожает своих оппонентов. Такое не часто увидишь. Но как только вы попадаете в десятку, пятерку лучших, я не говорю уже об Усмане, это совсем другая игра. Хамзат очень близко к титульному поединку, ему осталось пару боев. Если он сможет победить нескольких парней из Топ-10 или Топ-5, тогда посмотрим, готов ли он к поединку на наивысшем уровне».

Источник фото: Instagram Хамзата Чимаева

Давайте будем откровенны, Дана Уайт понимает, что популярность Чимаева зашкаливает и он может приносить для его организации хороший доход. Но с кем он дрался? Кто эти люди? Их особо никто не знает, они крепкие бойцы, но совсем не топы. Поэтому он, на данный момент, продемонстрировал такой впечатляющий результат. Понятно, что бойцов из первой пятерки ему не дадут, что нам ожидать?

Источник фото: Instagram Хамзата Чимаева

БЕЛЛАЛ МУХАММАД

Беллал Мухаммад — американский боец UFC, который занимает девятую строчку рейтинга полусредневесов, потенциальный соперник Хамзата Чимаева.

Источник фото: Instagram Belal Muhammad

Идет на серии из двух побед подряд. В статистике Беллала много побед судейским решением, а это значит, что он не любит форсировать события, а предпочитает «сушить» поединок. Имеет очень неплохую борьбу и довольно жесткий удар. Игру Чимаева он не примет, а у Хамзата может не получиться навязать ему свой стиль. Это будет действительно жесткой проверкой для шведского спортсмена чеченского происхождения. В статистике Беллала Мухаммада девятнадцать побед и три поражения.

НИЛ МЭГНИ

Нил Мэгни — американский боец UFC, который занимает восьмую строчку рейтинга полусредневесов.

Источник фото: Instagram Neil Magny

В прошлом поединке Мэгни победил Джеффа Нила, а в предыдущем уступил Майклу Кьесе, оба боя закончились судейскими решениями. Нил Мэгни — нокаутер, который часто доводит бои до решения, но если оппонент равен ему в классе. Американец еще одна возможность проверки навыков Хамзата Чимаева. В активе Нилла Мэгни двадцать пять побед и восемь поражений.

ХОРХЕ МАСВИДАЛЬ

Хорхе Масвидаль — американский боец UFC, который занимает седьмую строчку рейтинга полусредневесов. Бой с Хорхе может стать главным событием любого номерного турнира UFC и сорвать впечатляющую кассу. Масвидаль идет на серии из двух поражений подряд, но уступил он действующему чемпиону в полусреднем весе Камару Усману. Масвидаль — ярко выраженный нокаутер и может навязать Чимаеву настоящую рубку. Нельзя отрицать, что Хорхе не раз был в нокауте и в меру «пробит», но его опасности это не умаляет. В статистике Хорхе Масвидаля пятьдесят побед и пятнадцать поражений.

Источник фото: Instagram Jorge Masvidal

ЛЕОН ЭДВАРДС

Сегодня стало известно, что Хорхе Масвидаль снялся с поединка против третьего номера рейтинга полусредневесов Леона Эдвардса. Хамзат Чимаев заявил, что готов выйти на замену. Поединок может состояться 11 декабря.

Источник фото: Instagram Хамзата Чимаева

Хамзат Чимаев последний раз выходил в октагон 30 октября на турнире UFC 267, победив Ли Джинлианга сабмишеном (удушение сзади) в первом раунде. В его статистике десять побед и ни одного поражения.