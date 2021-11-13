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Федор Емельяненко против Роя Джонса по правилам бокса. Миф или реальность?

Легендарный боксер Рой Джонс, заявил, что не против поединка с Федором Емельяненко, который является легендой ММА и единоборств в целом. Россиянин ответил согласием. «Советский спорт» разбирается, что нам ждать от этого поединка и реален ли он?
Федор Емельяненко против Роя Джонса по правилам бокса. Миф или реальность?
13 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Федерация R-1

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Рой Джонс сказал, что не против провести боксерский поединок с Федором Емельяненко:

«Да, я бы с удовольствием встретился с Федором по правилам бокса. У него отличные навыки в стойке, прекрасный бокс, да и к тому же последний бой он выиграл нокаутом в стойке, и это было красиво. Ничего плохого о нем не скажешь. Он всегда был отличным бойцом – один из лучших бойцов всех времен. Я с нетерпением жду возможности разделить с ним ринг. Будет здорово, если он вторгнется в мой мир».

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВЫЗОВ БОКСЕРА:

«Я с большим уважением отношусь к нему как к великому спортсмену, человеку, как к легенде. Он − один из самых выдающихся боксеров мира всех времен. Конечно, для меня было бы большой честью выступить в таком бою. Мне интересны такие поединки. Бои именно с такими соперниками, как Рой. Дело за малым – нужен промоушн, который готов организовать такой поединок. Нужно обсудить условия».

Федор Емельяненко добавил, что согласно контракту с Bellator, он может проводить бои в других организациях, но только на территории России. Он готов подраться, дело за условиями и предложениями от промоушенов. Бой может быть выставочным, а может и реальным.

Источник фото: Instagram Федора Емельяненко

КТО ГОТОВ ОРГАНИЗОВАТЬ?

Генеральный продюсер AMC Fight Night Камил Гаджиев сказал, что промоушен готов взять организацию поединка на себя:

«Технически мы (AMC Fight Night) можем организовать этот бой. Нужно понимать, что хоть поединок и будет проходить в России, но транслироваться будет по всему миру и важно, чтобы была международная платформа для показа, чтобы промоушен мог заработать и дать заработать участникам. Только в этом случае. К тому же, большие бои – это всегда предмет договоренностей с обеими сторонами. Осуществить это будет сложно, но думаю, такой вариант возможен».

Instagram Камила Гаджиева

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев заявил, что готов организовать поединок, но как частное лицо и без участия федерации.

источник: «Советский спорт»
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