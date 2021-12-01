Главные события в ММА и боксе на декабрь

ACA 133: БИМАРЗАЕВ - ЛИМА
4 декабря в Санкт-Петербурге состоится турнир AСА 133, который возглавит поединок россиянина Апти Бимарзаева и бразильца Элисама Лимы. Бой пройдет в полулегкой весовой категории.
BELLATOR 272: ПЕТТИС - ХОРИГУЧИ
4 декабря в США пройдет очередной турнир под эгидой Bellator. Его возглавит поединок Серджио Петтиса и Киоджи Хоригучи.
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UFC ON ESPN 31: АЛЬДО - ФОНТ
5 декабря в США состоится турнир UFC. В главном бою сразятся представители полулегкого весе. Экс-чемпион UFC Жозе Альдо встретится с Робом Фронтом.
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EFC 43: ДАКАЕВ - ЗАЙНУКОВ
10 декабря в Москве состоится турнир EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP 43, в главном бою вечера действующий чемпион организации Мехди Дакаев сразится с Шарипом Зайнуковым.
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БОКС. ЛОМАЧЕНКО - КОММИ
11 декабря в США состоится вечер бокса. Украинец Василий Ломаченко проведет поединок с ганцем Ричардом Комми.
БОКС. ТЭЙЛОР - ШАРИПОВА
11 декабря в Англии представительница Казахстана Фируза Шарипова сразится с Кэти Тейлор. Поединок пройдет за пять чемпионских поясов.
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БОКС. ШИЛДС - КОЗИН
11 декабря в Уэльсе легендарная американка Кларесса Шилдс встретится с Эмой Козин. В поединке будут оспорены следующие титулы: WBC Female, WBA (Regular) Female, IBF Female, WBF Female.
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БОКС. БИВОЛ - САЛАМОВ
11 декабря в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC. В главном поединке обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол сразится с Умаром Саламовым.
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UFC. ПОРЬЕ - ОЛИВЕЙРА
12 декабря в США состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера Чарльз Оливейра будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе, а его соперником станет Дастин Порье.
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В со-главном бою вечера Аманда Нуньес встретится с Джулианной Пенья.
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БОКС. БЕТЕРБИЕВ - БРАУН
В ночь с 17 на 18 декабря в Канаде россиянин Артур Бетербиев будет защищать титулы WBC и IBF, а его соперником станет Маркус Браун.
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БОКС. ГАССИЕВ - РУДЕНКО
25 декабря в Сочи пройдет вечер бокса, в главном бою россиянин Мурат Гассиев и украинец Андрей Руденко сразятся за титул IBF Intercontinental.
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БОКС. ГОЛОВКИН - МУРАТА
29 декабря в Японии казахстанец Геннадий Головкин встретится с Рета Муратом. Поединок пройдет за титулы IBF, IBO, WBA (Super).