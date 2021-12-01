Главные события в ММА и боксе на декабрь

ACA 133: БИМАРЗАЕВ - ЛИМА

4 декабря в Санкт-Петербурге состоится турнир AСА 133, который возглавит поединок россиянина Апти Бимарзаева и бразильца Элисама Лимы. Бой пройдет в полулегкой весовой категории.

BELLATOR 272: ПЕТТИС - ХОРИГУЧИ

4 декабря в США пройдет очередной турнир под эгидой Bellator. Его возглавит поединок Серджио Петтиса и Киоджи Хоригучи.

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UFC ON ESPN 31: АЛЬДО - ФОНТ

5 декабря в США состоится турнир UFC. В главном бою сразятся представители полулегкого весе. Экс-чемпион UFC Жозе Альдо встретится с Робом Фронтом.

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EFC 43: ДАКАЕВ - ЗАЙНУКОВ

10 декабря в Москве состоится турнир EAGLE FIGHTING CHAMPIONSHIP 43, в главном бою вечера действующий чемпион организации Мехди Дакаев сразится с Шарипом Зайнуковым.

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БОКС. ЛОМАЧЕНКО - КОММИ

11 декабря в США состоится вечер бокса. Украинец Василий Ломаченко проведет поединок с ганцем Ричардом Комми.

Источник фото: Fightmag

БОКС. ТЭЙЛОР - ШАРИПОВА

11 декабря в Англии представительница Казахстана Фируза Шарипова сразится с Кэти Тейлор. Поединок пройдет за пять чемпионских поясов.

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БОКС. ШИЛДС - КОЗИН

11 декабря в Уэльсе легендарная американка Кларесса Шилдс встретится с Эмой Козин. В поединке будут оспорены следующие титулы: WBC Female, WBA (Regular) Female, IBF Female, WBF Female.

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БОКС. БИВОЛ - САЛАМОВ

11 декабря в Екатеринбурге состоится вечер бокса RCC. В главном поединке обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол сразится с Умаром Саламовым.

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UFC. ПОРЬЕ - ОЛИВЕЙРА

12 декабря в США состоится турнир UFC 269. В главном бою вечера Чарльз Оливейра будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе, а его соперником станет Дастин Порье.

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В со-главном бою вечера Аманда Нуньес встретится с Джулианной Пенья.

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БОКС. БЕТЕРБИЕВ - БРАУН

В ночь с 17 на 18 декабря в Канаде россиянин Артур Бетербиев будет защищать титулы WBC и IBF, а его соперником станет Маркус Браун.

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БОКС. ГАССИЕВ - РУДЕНКО

25 декабря в Сочи пройдет вечер бокса, в главном бою россиянин Мурат Гассиев и украинец Андрей Руденко сразятся за титул IBF Intercontinental.

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БОКС. ГОЛОВКИН - МУРАТА

29 декабря в Японии казахстанец Геннадий Головкин встретится с Рета Муратом. Поединок пройдет за титулы IBF, IBO, WBA (Super).