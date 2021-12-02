«Я – угроза для Минеева и Шлеменко». Гамзат Хирамагомедов возвращается в ММА

– Я хотел вызвать на бой Александра Шлеменко и Владимира Минеева. Я знаю, что буду их вызывать, но они не согласятся и не захотят со мной биться. Я – угроза для них. Да, я не так знаменит как они, но они хотят драться с теми у кого больше подписчиков, а я хочу драться с сильными. Я хочу зарабатывать деньги, но не хочу проводить поединки со слабыми оппонентами, меня интересуют только сильные бойцы.

Я готов разделить октагон с Минеевым или Шлеменко, с любым. Готов драться с кем угодно, но кроме моих близких, друзей, с ними я драться не смогу, людям тоже будет не интересно смотреть на такие бои. Я считаю, что если ты выходишь драться – надо драться, чтобы твои соперники были такими же как и ты. Люди хотят равных соперников и я сам этого хочу.Если Вова меня услышит, Шлеменко, любые бойцы, которые держат пояса, разницы нет, в любой организации, то пускай дают мне контракт, максимум на один или два боя, долгосрочные контракты я подписывать пока не планирую.

Я готов выйти и показать на что я способен, но если в России есть ребята, которые готовы сразиться со мной. Тем более, что сейчас я выступлю в рамках Eagle FC – промоушена Хабиба Нурмагомедова, а Александр Шлеменко тоже дерется в этой организации. Я могу сразиться с ним, но мне кажется, что пик Шлеменко уже прошел, а мой пик только начинается. Александр говорил, что он хочет попасть в UFC – его надо остановить. Я давал всем два года, пока я не дрался, чтобы они попали в UFC, а теперь мне самому пора туда.

Интервью Гамзата Хирамагомедова для «Советского спорта».

Гамзат Хирамагомедов в последнем поединке победил Анатолия Сафронова техническим нокаутом в первом раунде. На его счету девять побед и одно поражение. Следующий поединок он проведет 10 декабря на турнире Eagle FC в Москве, его соперником станет бразилец Джулиано Дельвинья.