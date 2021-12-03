Петтис против Хоригучи. Где смотреть Bellator 272

Киоджи Хоригучи — японский боец, который оставил титул чемпиона Bellator в 2019 году, он получил тяжелую травму колена, а Серджио Петтис завладел титулом в этом году. Это будет занимательное противостояние, которое определит настоящего чемпиона в легчайшем весе. В рамках Bellator 272 свой второй бой в организации проведет россиянин Александр Шаблий, его соперником станет Бобби Кинг.

Instagram Александра Шаблия

КАРД ТУРНИРА BELLATOR 272

Серджио Петтис (США, 21-5) – Киоджи Хоригучи (Япония, 29-3) – легчайший вес

Эммануэль Санчес (США, № 4, 20-6) – Джереми Кеннеди (Канада, № 9, 16-3) – полулегкий вес

Джош Хилл (Канада, 20-4) – Джарред Скоггинс (США, 10-1) – легчайший вес

Джонни Эблин (США, № 5, 9-0) – Коллин Хакбоди (США, 10-3) – средний вес

Александр «Пересвет» Шаблий (Россия, 20-3) – Бобби Кинг (США, 10-3) – легкий вес

Джастин Монтальво (США, 3-0) – Джейкоб Бон (США, 10-7) – легкий вес

Киллис Мота (Бразилия, 12-2) – Майк Хэмел (США, 8-5) – легкий вес

Джон де Хесус (США, 14-9) – Кай Камака III (США, 8-4-1) – полулегкий вес

Леван Чохели (Грузия, 9-1) – Винисиус де Хесус (Бразилия, 9-4) – полусредний вес

Оливер Энкамп (Швеция, № 10, 10-2) – Кайл Кратчмер (США, 7-1) – полусредний вес

Дэн Морет (США, 15-6) – Спайк Карлайл (США, 12-3) – бой в весовой категории до 160 фунтов

Источник фото: Instagram Bellator MMA

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир Bellator 272 начнется 4 декабря в 3:00 ночи по московскому времени, основной кард стартует в районе шести утра по Москве. Прямой эфир всего турнира будет доступен на телеканале SHOWTIME по платной подписке и на You-Tube канале промоушена.

В России турнир Bellator эксклюзивно транслируются на мультимедийной платформе «Окко Спорт», эфир доступен по платной подписке.

Нас ожидает интересный турнир, Киоджи Хоригучи возвращается в Bellator и сразится с чемпионом организации. Плюс, все наши соотечественники будут болеть за Александра Шаблия, который движется к титулу чемпиона.