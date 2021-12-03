ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Петтис против Хоригучи. Где смотреть Bellator 272

В ночь с 3 на 4 декабря в США состоится турнир Bellator 272, в главном поединке вечера сойдутся Серджио Петтис и Киоджи Хоригучи.
Петтис против Хоригучи. Где смотреть Bellator 272
03 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Bellator

Киоджи Хоригучи — японский боец, который оставил титул чемпиона Bellator в 2019 году, он получил тяжелую травму колена, а Серджио Петтис завладел титулом в этом году. Это будет занимательное противостояние, которое определит настоящего чемпиона в легчайшем весе. В рамках Bellator 272 свой второй бой в организации проведет россиянин Александр Шаблий, его соперником станет Бобби Кинг.

Instagram Александра Шаблия

КАРД ТУРНИРА BELLATOR 272

  • Серджио Петтис (США, 21-5) – Киоджи Хоригучи (Япония, 29-3) – легчайший вес
  • Эммануэль Санчес (США, № 4, 20-6) – Джереми Кеннеди (Канада, № 9, 16-3) – полулегкий вес
  • Джош Хилл (Канада, 20-4) – Джарред Скоггинс (США, 10-1) – легчайший вес
  • Джонни Эблин (США, № 5, 9-0) – Коллин Хакбоди (США, 10-3) – средний вес
  • Александр «Пересвет» Шаблий (Россия, 20-3) – Бобби Кинг (США, 10-3) – легкий вес
  • Джастин Монтальво (США, 3-0) – Джейкоб Бон (США, 10-7) – легкий вес
  • Киллис Мота (Бразилия, 12-2) – Майк Хэмел (США, 8-5) – легкий вес
  • Джон де Хесус (США, 14-9) – Кай Камака III (США, 8-4-1) – полулегкий вес
  • Леван Чохели (Грузия, 9-1) – Винисиус де Хесус (Бразилия, 9-4) – полусредний вес
  • Оливер Энкамп (Швеция, № 10, 10-2) – Кайл Кратчмер (США, 7-1) – полусредний вес
  • Дэн Морет (США, 15-6) – Спайк Карлайл (США, 12-3) – бой в весовой категории до 160 фунтов

Источник фото: Instagram Bellator MMA

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир Bellator 272 начнется 4 декабря в 3:00 ночи по московскому времени, основной кард стартует в районе шести утра по Москве. Прямой эфир всего турнира будет доступен на телеканале SHOWTIME по платной подписке и на You-Tube канале промоушена.

В России турнир Bellator эксклюзивно транслируются на мультимедийной платформе «Окко Спорт», эфир доступен по платной подписке.

Нас ожидает интересный турнир, Киоджи Хоригучи возвращается в Bellator и сразится с чемпионом организации. Плюс, все наши соотечественники будут болеть за Александра Шаблия, который движется к титулу чемпиона.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В "Химках" не выдают зарплату более двух месяцевКорейцы обновили роскошный седан GENESIS G90В мобильном приложении "Кошелек" появился кэшбэкЖена Овечкина показала, какой она бываетОвечкин променял любимую женщину на эффектную гимнастку?Алина Загитова показала, как танцует на пляже в Дубае
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Перевертыши от ЦСКА: после блокбастера с 10 голами триллер с единственной шайбой в овертайме (видео)
Красно-синие выиграли четвертый матч подряд, победив в Москве команду своего бывшего тренера Игоря Никитина (1:0 ОТ).
Хэмилтон заберет поул и гонку, Ферстаппен — лучший круг. Расклады и ставки на Гран-при Саудовской Аравии
3 - 5 декабря на городской трассе в Джидде пройдет 21-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
Мега-граффити в Уфе, сотни миллиардов выручки и крутые экспрессы в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Очередная порция главных новостей букмекерского рынка.
Враг моего врага — мой друг! Закон о Fan ID объединил фанатов ЦСКА и «Спартака» и уже расколол Госдуму
Похоже, закон о введении в российском футболе системы идентификации болельщиков (Fan ID) серьезно разделил общество.
«Думали, я сдамся? Ребята, 21-й век на дворе!» Эксклюзив с Канчельскисом, которому угрожают расправой
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал «Плеймейкеру» об угрозах со стороны людей, которые предлагали ему отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу «Навбахор», где он работал тренером. Также он высказался о перспективах Ральфа Рангника в Манчестере.
ISU опять показал себя «пустым местом». Иначе про отмену Финала Гран-при по фигурному катанию и не скажешь
Международный союз катания на коньках объявил, что финальный турнир серии Гран-при, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, отменяется. Причина – решение японских властей, связанное с появлением нового штамма коронавируса.
ТЩК в 17 лет: игра на выживание против времени и новых звезд. Но они не сдаются!
Два года назад Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, едва придя во «взрослое» катание, совершили в нем революцию. И все трое продолжают оставаться в элите до сих пор.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика