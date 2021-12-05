Альдо уверенно побеждает, а Жумагулов снова уступает. Обзор UFC on ESPN 31

Нокаут в первом поединке

Винсент Моралес начал турнир с нокаута. В первом раунде, на выходе из клинча, он нанес по Луису Смолку правый боковой удар, который отправил его в нокаут.

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Болевой прием на ногу

Клаудио Пуэльес отметился редким, для ММА, болевым приемом. В третьем раунде поединка он провел Крису Груцмахеру рычаг колена.

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Поражение Жалгаса Жумагулова

Представитель Казахстана Жалгас Жумагулов потерпел очередное поражение. Манель Капе навязал ему свой стиль и устроил довольно зрелищную рубку в стойке. Уже в первом раунде он нанес ряд ощутимых попаданий, потряс Жумагулова, который стоя в стойке перестал защищаться. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

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Очередная победа Криса Кертиса

Крис Кертис продолжает уверенно побеждать. Брендану Аллену повезло, что он смог дотянуть до второго раунда. Победа Кертиса техническим нокаутом.

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Удушение от Клея Гуиды

Клей Гуида провел очередной ожидаемый сабмишен. Во втором раунде он забрал спину Леонардо Сантоса и очуществил удушающий прием.

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Попадание навстречу

Великолепным нокаутом отметился Джамаал Хилл. В первом раунде он поймал Джимми Крута. В боксерском стиле он нанес сокрушительный удар на встречных курсах, нокаутировав своего соперника.

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Победа Рафаэля Физиева

Рафаэль Физиев продемонстрировал очередное доминирующее выступление. В третьем раунде он нокаутировал Брэда Ридделла, который пропустил удар ноги с разворота. Это было действительно зрелищно.

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Жозе Альдо возвращается

Экс-чемпион UFC Жозе Альдо и Роб Фонт провели очень зрелищный и динамичный поединок. Альдо был сильнее в каждом компоненте. Он много попадал, отлично работал в клинче и постоянно шел вперед. По завершении пяти раундов бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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На турнире зафиксировано:

Нокаут — 2

Технический нокаут — 4

Болевой прием — 1

Удушающий прием — 2

Судейское решением — 5