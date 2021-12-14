«Кому-то мы нравимся, а кому-то нет». Эксклюзивное интервью Хабиба Нурмагомедова

– Хабиб, твое отношение к хейтерам?

– А они есть? Когда человек становится популярным, очень популярным абсолютно в любом деле, появляются люди, которые его поддерживают. И одновременно появляются хейтеры. Я не видел, чтобы людей, когда они становятся популярными, поддерживали абсолютно все. Даже когда Всевышний выбирал и отправлял к нам пророков, чтобы распространять на земле единобожие, правильные ценности, чтобы люди делали добро, даже тогда были те, кто критиковал их деятельность и были недовольны. Сейчас мы называем подобных им хейтерами. А кто мы такие? Всего лишь бойцы. Разумеется, не все нами довольны. Побили кого-то пару раз, нас показали по телевизору, и мы популярны. Конечно, нас будут и критиковать, и поддерживать. Кому-то мы будем нравиться, кому-то нет. Я отношусь к этому с пониманием.

Instagram Хабиба Нурмагомедова

– Почему ты перестал посещать социальную сеть «ВКонтакте»? Раньше ты был ее активным пользователем.

– Честно скажу, давно туда не заходил. Раньше активность была, но знаешь, в основном хейт оттуда и идет. Вообще, я со всем этим не согласен, но есть выражение: «Нет пророка в своем отечестве». Я вот, например, читаю и чувствую, что в «Фейсбуке» или в «Инстаграме» меня больше поддерживают. Такое чувство, что там поддержки больше. Нет большого желания посещать страницу «ВКонтакте». Да, она у меня есть, но я ничего уже не веду. Пропало желание там появляться... Такое вот отношение.