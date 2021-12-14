ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Кому-то мы нравимся, а кому-то нет». Эксклюзивное интервью Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов дал эксклюзивное интервью для «Советского спорта», в котором рассказал об отношении к хейтерам и социальной сети «ВКонтакте».
«Кому-то мы нравимся, а кому-то нет». Эксклюзивное интервью Хабиба Нурмагомедова
14 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

– Хабиб, твое отношение к хейтерам?
– А они есть? Когда человек становится популярным, очень популярным абсолютно в любом деле, появляются люди, которые его поддерживают. И одновременно появляются хейтеры. Я не видел, чтобы людей, когда они становятся популярными, поддерживали абсолютно все. Даже когда Всевышний выбирал и отправлял к нам пророков, чтобы распространять на земле единобожие, правильные ценности, чтобы люди делали добро, даже тогда были те, кто критиковал их деятельность и были недовольны. Сейчас мы называем подобных им хейтерами. А кто мы такие? Всего лишь бойцы. Разумеется, не все нами довольны. Побили кого-то пару раз, нас показали по телевизору, и мы популярны. Конечно, нас будут и критиковать, и поддерживать. Кому-то мы будем нравиться, кому-то нет. Я отношусь к этому с пониманием.

Instagram Хабиба Нурмагомедова

– Почему ты перестал посещать социальную сеть «ВКонтакте»? Раньше ты был ее активным пользователем.
– Честно скажу, давно туда не заходил. Раньше активность была, но знаешь, в основном хейт оттуда и идет. Вообще, я со всем этим не согласен, но есть выражение: «Нет пророка в своем отечестве». Я вот, например, читаю и чувствую, что в «Фейсбуке» или в «Инстаграме» меня больше поддерживают. Такое чувство, что там поддержки больше. Нет большого желания посещать страницу «ВКонтакте». Да, она у меня есть, но я ничего уже не веду. Пропало желание там появляться... Такое вот отношение.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уже известна линейка моторов Kia Sportage новой генерации для РоссииРижское "Динамо" уступило "Торпедо"Хет-трик Мищенко принёс "Сочи" победу над "Северсталью"Генич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramСтримерша Kika покончила с собой
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
«Зениту» не повезло со жребием. Трудно было ожидать соперника хуже, чем «Бетис»
Чемпион России сыграет в стыках Лиги Европы с севильским «Бетисом», который идет на третьем месте в испанском чемпионате.
Прорыв от «Лиги Ставок»: «Золотой Джекпон» на NFT-бирже и улучшенные условия акции «Большой куш»
Обзор главных новостей букмекерского рынка.
Дьявольский выбор Аршавина: Месси против Роналду уже в 1/8 финала Лиги чемпионов! Но это оказалось неправдой
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже на этой стадии мы увидим две крутых пары: «Атлетико» встречается с «Баварией», а «ПСЖ» - с «МЮ».
«Витория ничего не дал игрокам, в его прощальном матче будет 1:2». Ловчев — о встрече «Сочи» со «Спартаком»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев разобрал для «Плеймейкера» нюансы противостояния «Сочи» и «Спартака» (13 декабря, 19:00) в заключительном матча осенне-зимней части чемпионата РПЛ.
Безумный Макс — 2021! Как Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Очередной чемпионат «Формулы-1» завершился сумасшедшим Гран-при Абу-Даби, который два лидера сезона начали с равным количеством очков. Макс Ферстаппен выиграл очную дуэль у Льюиса Хэмилтона и впервые завоевал чемпионский титул.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика