Нейт Диаз снова на тропе войны. С кем проведет следующий поединок «Стоктонский Гангстер»

Нейт Диаз устроил настоящую войну в сети. Он готов драться, но далеко не с каждым.
ДАСТИН ПОРЬЕ
Сначала Диаз планировал бой против Дастина Порье. Оговаривались даты. Но потом стороны, а вернее Нейт решил, что цена вопроса его не устраивает.
Нейт Диаз: «Может быть, UFC 271. Ведь они не смогли бы устроить бой на UFC 270. Я согласился. UFC не хочет платить за тебя, Дастин. Извини, ты отстой. Неудачник.»
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КОНОР МАКГРЕГОР
Третий бой с Макгрегором вновь станет одним из самых ожидаемых и просматриваемых событий. Но у «Стоктонского Гангстера» своя логика.
Нейт Диаз: «Я не буду драться с Конором до тех пор, пока его нога не восстановится, и он не одержит несколько побед, чтобы доказать, что еще на что-то способен. А пока прошу вас поставить меня в январский кард. Спасибо».
Вряд ли Конор планировал драться в январе, но Диаз неплохо пиарится на его имени.
РАФАЭЛЬ ДОС АНЬОС
Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос прочитал все высказывания Нейта Диаза и решил включиться в общую гонку за бой.
Рафаэль Дос Аньос: «Нейт, UFC 270, погнали. Можем включить в контракт, что удары ногами запрещены, если хочешь. Я буду боксировать с тобой».
Бой с Дос Аньосом, который может состояться уже в январе, станет действительно знаковым событием.
У Нейта Диаза много фанатов и хейтеров, к нему можно относиться совершенно по-разному, но его бои продолжают вызывать огромный интерес среди фанатов ММА.
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Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. В его статистике двадцать три победы и тринадцать поражений.
Рафаэль Дос Аньос в последнем поединке победил Пола Фелдера раздельным решением судей. На его счету тридцать побед и тринадцать поражений.