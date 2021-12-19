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Нейт Диаз снова на тропе войны. С кем проведет следующий поединок «Стоктонский Гангстер»

Легендарный Нейт Диаз снова в деле, он подписал новый контракт с UFC и активно ищет противника. Скандалы и интриги – реалии жизни «Стоктонского Гангстера».
Нейт Диаз снова на тропе войны. С кем проведет следующий поединок «Стоктонский Гангстер»
19 декабря 2021 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Нейт Диаз устроил настоящую войну в сети. Он готов драться, но далеко не с каждым.

ДАСТИН ПОРЬЕ

Сначала Диаз планировал бой против Дастина Порье. Оговаривались даты. Но потом стороны, а вернее Нейт решил, что цена вопроса его не устраивает.

Нейт Диаз: «Может быть, UFC 271. Ведь они не смогли бы устроить бой на UFC 270. Я согласился. UFC не хочет платить за тебя, Дастин. Извини, ты отстой. Неудачник.»

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Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

КОНОР МАКГРЕГОР

Третий бой с Макгрегором вновь станет одним из самых ожидаемых и просматриваемых событий. Но у «Стоктонского Гангстера» своя логика.

Нейт Диаз: «Я не буду драться с Конором до тех пор, пока его нога не восстановится, и он не одержит несколько побед, чтобы доказать, что еще на что-то способен. А пока прошу вас поставить меня в январский кард. Спасибо».

Вряд ли Конор планировал драться в январе, но Диаз неплохо пиарится на его имени.

Источник фото: Instagram Нейта Диаза

РАФАЭЛЬ ДОС АНЬОС

Бразильский боец Рафаэль Дос Аньос прочитал все высказывания Нейта Диаза и решил включиться в общую гонку за бой.

Рафаэль Дос Аньос: «Нейт, UFC 270, погнали. Можем включить в контракт, что удары ногами запрещены, если хочешь. Я буду боксировать с тобой».

Instagram Рафаэля Дос Аньоса

Бой с Дос Аньосом, который может состояться уже в январе, станет действительно знаковым событием.

У Нейта Диаза много фанатов и хейтеров, к нему можно относиться совершенно по-разному, но его бои продолжают вызывать огромный интерес среди фанатов ММА.

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Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

Нейт Диаз в последнем бою уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. В его статистике двадцать три победы и тринадцать поражений.

Рафаэль Дос Аньос в последнем поединке победил Пола Фелдера раздельным решением судей. На его счету тридцать побед и тринадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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