Камил Гаджиев: Я за все, что зритель хочет смотреть, но не впадаю в крайности

— Камил, приветствуем! На что сейчас делает акцент AMC FIGHT NIGHTS?

— Всех приветствую! Всегда любил издание «Советский спорт». Я — человек старого формата. Хотя старым себя не считаю, но по-прежнему читаю бумажную версию. Сижу в олете и получаю удовольствие от того, что вы пишите про ММА и бокс. Хотя от хоккея и футбола я получаю не меньшее удовольствие, но они всегда были на газетных страницах, а когда они достаются нашему виду спорта — это просто приятно.

Основной акцент организации — это развлечение. Люди любят говорить, что это шоу, но для меня есть развлечение. Мы представляем индустрию развлечений, если говорить про ММА. И мы конкурируем, когда человек берет в руки телефон, у него есть свободные десять минут, он смотрит клип, либо зарисовку блогера, либо какой-то бой или событие с ивента, у него есть выбор. Считаю, что сегодня ММА в этой конкуренции смотрится довольно неплохо.

Источник фото: «Инстаграм» Камила Гаджиева

— Сейчас в организации стало меньше шоу, а боев - больше, с чем это связано?

— Из-за пандемии мы перешли на меньшие площадки, сейчас не делаем ивенты на 10 или 15-тысячных площадках, а проводим турниры в Сочи, в казино и на других подобных аренах. Больше перешли на телевизионный онлайн, вынуждены, а там не размахнешься. Как только пройдем пандемию, вернемся на большие арены, я уверяю, что за шоу дело не встанет.

— Чем нынешняя организация отличается от организации образца 2017 года?

— В 2017-м, конкретно в этом году — мы бежали за объемом, предполагали какую-то международную экспансию, нас должно было быть много, именно в спортивной среде. В тот год мы провели двадцать пять ивентов, у нас был сумасшедший график, а сейчас мы делаем десять турниров в год, но стараемся больше развлекать. Плюс, раньше сам ивент был самым значимым, а сейчас мы уделяем внимание всему контенту, который крутится вокруг события.

— Сколько турниров вы планируете провести в 2022 году?

— Десять турниров. Мне кажется, что это хороший график, он устраивает всех. Зритель не устает, он потребляет наш контент через социальные сети и наши платформы, а он не должен уставать. Он должен понимать, что это событие будет в феврале, мы к нему готовимся, зритель читает про героев. А когда турниров слишком много, то люди начинают путаться и не понимать, что, где и когда?

Такой график устраивает наших спонсоров и рекламодателей. Десять турниров предполагает определенный рекламный бюджет, наши партнеры с этим справляются. Если турниров будет двадцать, то и спонсорских денег больше, а не все бренды к этому готовы. Для телевидения это хорошая форма, они показывают нас раз в месяц. Бренд есть, а на него подсаживается зритель.

Источник фото: Союз ММА России

— В один момент вы проводили прямые эфиры ивентов на базе социальной сети «Вконтакте», почему это прекратилось?

— «Матч ТВ» претендует на эксклюзив на территории России, поэтому платформу «Вконтакте» нам пришлось для себя закрыть. Это одно из важных условий нашей сделки, а сделки я уважаю. Мы представлены на «Матч ТВ», диджитал этого канала и на собственном канале в YouTube. «Вконтакте» — это отличный ресурс, хорошо просматриваемый, но контракт с «Матч ТВ» не позволяет нам проводить эфиры на их базе.

— Камил, ты единственный промоутер в России, который не сделал трансляции своих турниров платными. Почему не пошел на это?

— Я считаю себя здравомыслящим человеком, который умеет считать. Ничего такого, что сподвигло бы меня проводить PPV, я пока не вижу. Спросите у остальных, достаточно ли они счастливы со своими платными эфирами? Если быть откровенными, то они скажут, что нет. Это абсурд. Платные трансляции — это попытка следовать тренду, быть модными, наивная бизнесовая позиция.

Есть федеральный канал, в нашем случае — это «Матч ТВ», для других бойцовских организаций — это РЕН ТВ. Это не первый и не второй канал, но достаточно большие площадки. Можно претендовать, что среднестатистический ивент посмотрит около миллиона человек, а еще есть наши площадки в YouTube. Бой Минеева и Исмаилова в прямом эфире на «Матч ТВ» посмотрело более четырех миллионов человек, а потом столько же на их канале и еще четыре миллиона у нас. Возможно, что не все пользователи уникальные, кто-то смотрел бой несколько раз, но свои десять-пятнадцать миллионов просмотров мы сделали.

Сделали бы мы столько просмотров на платной трансляции — не знаю. Можно было бы сделать платный эфир за сто рублей, его бы посмотрело тысяч десять человек. Платные трансляции — абсолютно не наша история. У нас в стране пока пользователь не привык платить. Плюс, есть постоянные сбои в эфире на платных платформах. Я часто читал комментарии, что трансляция давала сбои, а я заплатил. Я читал обратную связь по платным трансляциям ACА. Люди часто жалуются. Смысла в этом я не вижу, рад, что наши граждане могут смотреть бесплатно, лишь бы смотрели.

Источник фото: «Советский спорт»

— AMC FIGHT NIGHTS помогает с пиаром для бойцов, которые сами не раскручивают себя? К примеру, братья Сайтиевы.

— Я не собираюсь раскручивать бойцов, которые сами этого не хотят. Если Сайтиевы еще пару раз так подерутся, что их не видно и не слышно, то они так и останутся ребятами, которых мы просто поддерживаем. Давно пора начинать газовать, а если нет, то такие бойцы сегодня обречены.

Это нужно быть Федором Емельяненко, который да, почти ничего не говорит, но настолько крут, как спортсмен, который еще представляет тяжелый вес, что можно говорить мало. Когда ты пятидесятикилограммовый пацан, которых много, ты должен чем-то отличаться. Я думаю, что в течение года их в промоушене уже не будет.

— Ты являешься вице-президентом Федерации ММА Москвы, развиваешь любительское ММА? Видишь ли, перспективу в этом направлении?

— Если честно, то нет. Какая перспектива в любительском спорте? В нем нет перспективы, но есть система. Что такое любительский спорт? Это возможность для реализации спортсменов, доходить до определенной точки, останавливаться на ней, становится мастером спорта, мастером спорта международного класса, выигрывать медали, а дальше пробовать другие занятия, либо переходить в профессионалы — это, по большому счету, есть весь любительский спорт, вся его функция.

Будучи вице-президентом, приходить и влиять на формат проведения чемпионата Москвы, ну какой в этом смысл? Парни отбираются на чемпионат России, отобрались, кто-то стал чемпионом мира, а кто-то ушел в профессионалы, ничего нового я тут не придумаю.

— Ты часто бываешь на чемпионате и Кубке Москвы по ММА. Есть вероятность, что кого-то заметишь и подпишешь в свою организацию?

— Я прихожу, мне интересно. С одной стороны — да, с другой стороны, существует юридическое ограничение, ребята из любителей не могут драться в профи. Вижу, что крутой пацан, в рекорде ноль-ноль, выиграл Москву, дальше он поедет на Россию, а в случае победы на России он попробует стать чемпионом мира, а это означает, что минимум на год про него можно забыть. Если он станет чемпионом мира, то может решить стать двукратным, чтобы получить заслуженного мастера спорта — это хорошая цель, как бывший спортсмен я все это понимаю. Я не могу предложить ему профессиональный бой. На сегодняшний момент коллаборация между любительским и профессиональным ММА — очень слабая. Это обусловлено юридическими ограничениями.

Источник фото: «Инстаграм» Камила Гаджиева

— Ты был на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове. Любители дерутся в рашгардах, как считаешь, это ухудшает картину происходящего?

— Еще больше отдалила профессионалов от любителей. Да, там были яркие поединки, которые бы украсили любой профессиональный кард. На саратовском турнире дрались и любители и профессионалы. Я находился там из спортивного интереса, турнир проходил в день рождения Абдулманапа Нурмагомедова, плюс организаторы турнира — это мои хорошие друзья.

— FIGHT NIGHTS TEAM — команда профессионалов, выходцев из твоего промоушена, которую ты продвигал на международной арене, почему все это прекратилось? Есть ли мысли возродить подобное?

— Не совсем так. Это ребята, которых я знал, еще до начала своей промоутерской деятельности. Это наши боевые самбисты. Потом к ним присоединился Виталий Минаков, Владимир Минеев. Идея была, чтобы продвигать на Запад бойцов, а они должны были реализовываться там под нашей эгидой. Идея нашла свое применение. Али Багаутинов, Виталий Минаков — они поехали и стали там заметными фигурами, но потом я отошел от этого, дал ребятам возможность реализоваться в других командах.

— Если у бойца четыре боя по контракту, он провел три и решил идти в UFC. Ты его отпустишь?

— Мы проведем переговоры и найдем альтернативу. Возможно, что они выплатят денежное вознаграждение промоушену и их отпустят. Если у организации на них определенные цели, то я их не отпускаю. Всякое бывало, но в тупик мы заходили редко.

Источник фото: «Советский спорт»

— Почему вы не отслеживаете своих бывших бойцов, не уделяете им внимание в своих социальных сетях?

— Мало уделяем, но раньше уделяли больше. Багаутинова и Минакова мы поддерживали, но это были члены команды и нашего коллектива, члены семьи. Сейчас их карьера в заключительной фазе, нет смысла их поддерживать. Все, закончились отношения с нами, парень пошел дальше, если он выступает не на территории России, то пускай прокачивает себя сам. Тем более, что социальные сети известных ребят позволяют говорить о себе, без нашей помощи. Иногда боец весит больше целой организации.

— Твое отношение к женскому ММА?

— Качественного очень мало. В этом что-то есть, его любят смотреть, но оно должно быть на уровне, а иначе будет колхоз. Потные женщины с разбитым лицом — эстетически мне очень сложно на это смотреть. Я не говорю, что мы не будем проводить женские поединки, но это должны быть спортсменки серьезного уровня. В одном городе на одном из турниров нам предложили провести поединок местной девушки, я посмотрел ее уровень, такой бой дискредитировал бы женское ММА. А если девушки уровня Ронды Роузи, Аманды Нуньес или Пенья, то вперед.

— Мохнаткина против Джоджуа собрали очень много просмотров, ты говоришь о таком уровне?

— Классный бой был, они дрались за пояс, это было круто!

— В сети много комментариев по бою Давида Бархударяна и Шара Буллета, люди пишут, что у Шары хорошая победная серия, а Бархударян последний бой проиграл. Зачем ты сводишь этих бойцов?

— Такой же вопрос можно задать Дане Уайту. Он ставит двух медийных бойцов, не глядя на их серию. Речь идет о лидерах рейтинга, тут можно не смотреть, кто из них победил, а кто проиграл. Давид проиграл, но до этого сделал несколько нокаутов. Плюс, бой с Алибулатовым, Давид хорошо подрался, отправил в нокдаун Артура, бой получился классным, особенно для Алибулатова. Такой бой возможен, другое дело, если ты даешь титульный шанс бойцу, который проиграл, но мы стараемся избегать подобного. Я далек от рейтинга, от законов, которые кто-то написал. В своем промоушене я сам решаю, никто за меня не будет писать никаких законов. Я ориентируюсь на зрителя. Люди хотят, голосуют, пишут комментарии — мы делаем.

Источник фото: «Инстаграм» Камила Гаджиева

— Ты читаешь комментарии в социальных сетях?

— Очень редко. Когда есть важный пост, в котором я задаю вопрос, то читаю. В остальном, если есть что-то важное, то наш специалист по SMM их присылает.

— Самый главный бой, который ты организовал?

— Минеев - Исмаилов. Первый и второй бой и поединок Федора Емельяненко. Сложно вообще было получить Федора к нам на площадку, но мы это сделали. Сложно было подобрать соперника, который реально ехал подраться, а не наложить в штаны, как это часто бывало с соперниками в России. Мы его нашли. Им стал Фабио Мальдонадо. В остальном — это не моя заслуга, а заслуга бойцов. Бой Минеева и Исмаилова, особенно реванш, в нем все смешалось — это профессиональная компетенция, деньги, место, ковид, уличные понятия. Нам удалось собрать все это, конвертировать в реванш. Я горжусь, что мы это сделали.

— Ты планируешь третий бой между Исмаиловым и Минеевым?

— Да, но не все зависит от меня. Многое зависит от Маги, как он будет себя чувствовать. Он хочет провести два боя, а дальше посмотреть.

— Бои вне твоей организации?

— Может и у меня, я могу стать площадкой, но соперников Мага подбирает. Думаю, что скоро мы об этом услышим. Мне кажется, что он будет драться по боксу.

— Какие перспективы у Минеева, в плане соперников?

— Есть мысли провести поединок по правилам бокса, зрители бокса и ММА — это сейчас во многом одинаковая аудитория.

Источник фото: Союз ММА России

— В 2013-2014 годах ты проводил клубный чемпионат, есть ли мысли вернуться к подобному формату?

— Это был классный формат. В целом это забылось, жалко. Хорошая была история, бои. Хорошая идея и концепция. Противостояние городов. Это же всегда интересно. К этому вернемся, я уверяю.

— Александр Емельяненко, ты собираешься проводить поединки с его участием?

— Да, я считаю, что АЕ очень неплохо выступил. Все мы знаем, что тренировался он не ахти как. Он не был в форме, а тут получил бой за неделю. Выходит и дерется, первую часть раунда проводит совсем неплохо. Проблемы начались, когда он оказался на земле. Это не вышло пропитое и больное тело, что часто ждут от людей, которые давно не вступают и ведут некий образ жизни. Вышел нормальный человек, но не в форме. Я знаю, что он тренируется и еще не сказал своего последнего слова. Я благодарен ему, что он вышел на коротком уведомлении.

— С кем ты видишь его следующий бой?

— Григорий Пономарев будет драться с Алиреза Сафара, а победитель может стать следующим соперником Емельяненко. Вагаб Вагабов будет слишком явным фаворитом, зачем такой бой? А Пономарев - он огромен, но мы видели, что есть проблемы с функционалкой и отсутствием должного опыта. Я вижу этот бой. Минеев против Емельяненко по боксу, Саше не нужно будет бороться. АЕ на своих длинных рычагах неплохой боксер, мы все это знаем. Это будет серьезной проверкой для боксерских навыков Минеева.

— Шлеменко против Минеева, это реально?

— Мы общались на эту тему с Хабибом. У Шлеменко бой с Фаридуном Одиловым за титул чемпиона EAGLE FC. Если он победит, то у нас два варианта. Он может подраться с Минеевым за объединительный титул на совместном турнире или подписаться в UFC. Насколько я знаю, турнир UFC может пройти в Москве в октябре будущего года. Два варианта, но сначала нужно победить Фаридуна, а потом продолжать диалог.

— Почему ты ставишь на свои турниры бои непрофессиональных спортсменов. Например бой Никиты Бурчака?

— Кстати, если посмотреть статистику, то бой Бурчака посмотрело много людей. Это возможность дать шанс людям, которые не живут профессиональным спортом. Мне это интересно, вся журналистская братия посмотрела на своего коллегу, а его соперник из фитнеса. Я за все, что зритель хочет смотреть, но не впадаю в крайности.

Источник фото: «Инстаграм» Камила Гаджиева

— Твое отношение к поп-ММА?

— Позитивное. Я вижу, как люди смотрят. Бывают очень интересные сюжеты. Поп-ММА в определенный момент себя дискредитировало, было очень много анонсов, а реальных боев из этого не получилось. Сейчас ребята чуть выросли.

— Будущее Марифа Пираева?

— Считаю, что Мариф будет успешен в классическом и поп-ММА. Может подерется с нашим чемпионом Нариманом Абассовым. Это хорошая история.

— Твое отношение к трештокингу?

— Отношусь с пониманием. Считаю, что это один из главных ресурсов продвижения поединков. Что такое трештокинг в моем понимании? Мне приходит в голову два слова, когда я это слышу. Ирония и самоирония. Ирония — это возможность красиво подшутить над своим соперником. Самоирония — это возможность предположить, что этот бой можешь проиграть, порассуждать на эту тему. Все. Когда люди берут микрофон и поливают друг друга матом, то это не трештокинг, это попытка продать бой, иногда успешная, но это не трештокинг.

— Правильно ли, что кулачные бои стали спортивной дисциплиной?

— Это логично. Их нужно было систематизировать, Федерация бокса, обладая колоссальным опытом, взялась за это, тут все очевидно.

— Ты считаешь, что реально провести чемпионат России по кулачным боям в три дня?

— Это будет очень сложно. Думаю, что в один день, как в боевом самбо. Я понимаю, что один раз подерешься, а на второй бой выйти уже сложно. Один разбил все руки, а другой все лицо, очень тяжело. Нужно ограничить количество людей, сделать больше категорий, если восемь человек, то в день нужно провести три боя, три раунда по две минуты, примерно так.

— Что приносит доход AMC FIGHT NIGHTS?

— Спонсоры, права, продажа билетов — это очень слабо. Этого достаточно. Пятьдесят процентов расходов нам закрывают партнеры. Плюс, мы зарабатываем на коллаборациях, как сейчас на турнире в Минске.

Источник фото: «Советский спорт»

— Где большего в мире смотрят AMC FIGHT NIGHTS?

— В Казахстане. Мы знаем, что Казахстан — это серьезный опорный центр по развитию ММА.

— А Европа?

— Нет, они вообще к единоборствам сейчас равнодушны. Нужно ездить в Европу в качестве туриста, все станет ясно, что им это не нужно. Они живут другим. Западная Европа любит лыжные виды спорта, футбол. Восточная любит футбол, немного ММА, особенно Польша, а западная вообще. Чтобы удивить Англию — нужен блокбастер.

— Будущее Чоршанбе в России и твоей организации?

— Считаю, что какой-то выход будет. Мне кажется, что он вернется в Россию. А может его и не депортируют. Зависит от него, его отношению к FIGHT NIGHTS, есть определенные недоразумения. Ничего личного. Я видел его три раза в жизни, у меня к нему нет ничего личного. Профессионально — получилось не очень хорошо.

— Массовая драка на турнире ММА в Москве. Почему все это продолжает происходить?

— Люди дерутся. Эмоции. Маленькая вспышка - и все. В зале много болельщиков, а это в основном спортсмены, которым не нужно особое приглашение, чтобы пуститься в драку. Я слышал высказывания, что на других спортивных мероприятиях не дерутся, а как на хоккее подраться? С кем зритель подерется, какие могут быть причины? Тут сложнее, кого-то засудили, запрещенный удар, в футболе такого нет. В лыжах такого не бывает, в баскетболе иногда дерутся. Это единоборства. Профилактика — это борьба с этим. Если кого-то посадят, то сразу все поменяется.

— Есть видео, когда ты дерешься, играя в хоккей, что там произошло?

— Это видео не дает всей полноты картины. Это конец матча, а там много чего произошло. Это был защитник, который очень грязно играл, постоянно меня провоцировал. В итоге я уже взбесился. Это не просто так, что меня кто-то толкнул и началось, я не такой, а иначе я мог вообще не выходить на лед. Игра — это постоянные столкновения и единоборства. Я пнул его, в сердцах, но так не делают, меня удалили. Он вскочил и начал со мной драться, раз так, ну что делать? Настучал ему и все. С точки зрения единоборств, мы находимся на разном уровне. Я понимаю, что происходит, а он нет. Это были эмоции.

— Что для тебя хоккей и как долго этим занимаешься?

— Хоккей — это мое главное хобби, моя отдушина, возможность абстрагироваться от любой ситуации. Играю три раза в неделю. Получаю огромное удовольствие. Хоккей — это мое. Системно играю с 2013 года, помню этот момент. В детстве я играл во дворе, заливали коробку и играли.

Источник фото: «Инстаграм» Камила Гаджиева

— Что в плане единоборств, занимаешься?

— Очень редко. Раз в месяц хожу бить по лапам. Раз в год бываю у Николая Елесина в Самбо-70, в Академии Бокса. У Елесина надо соответствовать, там все профессиональные спортсмены, нужно драться, а для этого надо тренироваться, а получать — я не могу себе позволить. Иногда заезжаю к Леониду Гатовскому, борюсь там.

— Ян против Стерлинга, бой состоится?

— Думаю, Стерлинг ждет, что произойдет какая-нибудь ситуация с Яном. Думаю, что его могут лишить пояса. Ян — слишком очевидный фаворит, но бой должен быть, Стерлинг же должен продолжать карьеру.

— Какой бой ты хотел организовать, но у тебя не получилось?

— Александр Емельяненко против Сергея Харитонова, но Серега затроил и начал называть космические цены. Я возвращался к этой теме, но ничего не произошло.

— У тебя были непонимания с Расулом Мирзаевым, вы общаетесь?

— За три года я видел его два раза, он живет своей жизнью.

— Реально ли связаться с тобой через инстаграм?

— Нет. Там слишком много всего и однотипно. Вопросы и запросы очень похожи. Думаю, что если я отвечаю одному, то почему не могу ответить другим? Стараюсь избегать двойных стандартов.

— Как среднестатистический спортсмен может попасть в твою организацию?

— Нужно отличаться. Среднестатистический не попадает. Он должен быть очень ярким.

— Хирамагомедовы. Готов ли ты видеть их в AMC FIGHT NIGHTS?

— Гамзат Хирамагомедов нашел свою организацию.

— У Гаджимурада Хирамагомедова закончился контракт с АСА, готов снова видеть его в своей организации?

— Гаджимурад совершил ряд определенных высказываний и действий, которые отдалили его от нас. Время прошло, думаю, что он пересмотрел свои взгляды на многие вещи. Если он готов совершать действия, которые покажут это, то все может быть.

— Интересен ли Магомед Юнусилау?

— Вообще, к нему я интерес потерял. У нас не пошло. Юнусилау, я вроде хотел сделать его звездой, но мы по разному смотрим на определенные вещи.

— Что из последнего ты смотрел в UFC?

— Ничего. Результаты я знаю, но не смотрю.

— У промоушена Хабиба Нурмагомедова есть шансы на успех в США?

— Да, у любого российского промоушена возникли бы проблемы с маркетингом, с узнаваемостью. Нужно много времени и денег на рекламу, а тут Хабиб. Один пост в социальных сетях и вся аудитория в курсе, а это ключевой фактор. Плюс, у него есть компетентные партнеры в Америке. Я верю в эту историю

— Почему М-1 Global пропали с радаров? Ты считал их конкурентами?

— Вадим Финкельштейн очень давно в этой сфере, устал. Плюс, неразбериха с партнерами. Энергии уже нет, он находится в своей зоне комфорта. Мы конкурировали. Вадим — это интересный конкурент.