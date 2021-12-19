Проводников победил Багаутинова. Обзор турнира Open Fighting Championship

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Сергей Денисов успешно дебютировал в рамках OPEN FC. Во втором раунде он отправил в нокаут Лукаса Маркеса.
ПОРАЖЕНИЕ В РЕВАНШЕ
Владимир Юрусов потерпел второе поражение от Жонасо Боено, реванш не удался. Боено снова доминировал по ходу поединка. Поражение в третьем раунде. Технический нокаут.
РАСПЯТИЕ В ТРЕТЬЕМ РАУНДЕ
Владимир Васильев и Тьяго Морено устроили очень динамичную рубку. В третьем раунде Васильев отключил руку бразильца и осуществил добивание. Рефери Максим Протасов остановил бой за восемнадцать секунд до конца раунда.
ПОБЕДА НЕМКОВА
Виктор Немков продемонстрировал очень осторожный и откровенно скучный поединкок. Победа единогласным решением судей.
НОВАЯ ЧЕМПИОНКА
Дарья Железнякова и Мируерт Ибраева разыграли титул организации в легчайшем весе. Железнякова одержала победу нокаутом во втором раунде.
ПОБЕДА ПРОВОДНИКОВА
Руслан Проводников и Али Багаутинов провели полный бой, Руслан одержал победу судейским решением.