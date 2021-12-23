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Конфликт ведущий в UFC. Диаз испугал бойца ММА

Нейт Диаз испугал бойца ММА, тот пролил свое пиво, а сейчас решил, что нужно драться и реабилитироваться.
Конфликт ведущий в UFC. Диаз испугал бойца ММА
23 декабря 2021 08:24
автор: Антон Купреченков
автор фото: Twitter Nathan Diaz

Все произошло на боксерском поединке Тайрона Вудли и Джейка Пола, который посетил боец UFC Нейт Диаз по прозвищу «Стоктонский Гангстер». Диаз в свойственной ему манере передвигался по арене. Рядом стоял человек, который пил пиво. Нейт решил замахнуться на него. Тот испугался, взмахнул руками и разлил содержимое своего стакана. Этот момент был заснят на камеру мобильного телефона и очень быстро попал в сеть, став определенным мемом.

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Публикация от Dana White (@danawhite)

Испуганный любитель пива оказался бойцом ММА Каррезом Арчером, который входит в команду чемпиона Bellator в полулегком весе Эй Джея Макки. На него свалилось много насмешек и троллинга, он решил ответить на оскорбление и вызвать «Стоктонского Гангстера» на поединок.

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Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

«Привет, мир. Я видел весь этот смех. Все смеются, ха-ха. Нейт Диаз – настоящий ублюдок. С ним была полиция, его защищала охрана, и он попытался ударить меня, когда я не обращал на него внимания. И вы все думаете, что этот человек – гангстер? Я настоящая уличная собака. Дана Уайт, я видел, что ты опубликовал это видео. Тебе это показалось забавным. Держу пари, тебе не покажется забавным, когда ты подпишешь со мной контракт на один бой, и я нокаутирую Нейта Диаза в первом раунде. Это все, что мне нужно».

Каррез Арчер

Президент UFC Дана Уайт пока не реагирует на подобное заявление, но история получается очень занимательной. Нейт Диаз подписал новый контракт с UFC, но его бой не назначен, соперник не определен. Учитывая, что резонанс просто огромен, этот бой может стать очень значимым и ожидаемым событием.

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Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

Нейт Диаз в последнем поединке уступил Леону Эдвардсу единогласным решением судей. На его счету двадцать три победы и тринадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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