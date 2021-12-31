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Кто следующий для Тони Фергюсона

Тони жаждет возвращение на победную тропу и утверждает, что вернул былую форму. «Советский спорт» составил подборку возможных оппонентов Фергюсона.
Кто следующий для Тони Фергюсона
31 декабря 2021 08:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

«Чувствую себя полностью заряженным! Я иду за тобой, Чемпион! 2022», – написал знаменитый легковес в своем аккаунте инстаграм.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что у Тони уже есть соперник, а его бой анонсируют в самое ближайшее время. Остается ждать и прогнозировать. В данный момент Фергюсон занимает седьмую строчку рейтинга легковесов UFC.

КОНОР МАКГРЕГОР

Мы уже писали про этот поединок. Возможно, момент настал: бой, который очень ждут фанаты ММА. Оба бойца невероятно медийны, идут на серии из нескольких поражений к ряду. Это повод вернуть былые позиции или окончательно уйти в забвение.

Макгрегор одержал двадцать две победы и потерпел шесть поражений.

Источник фото: Инстаграм Конора Макгрегора

ДЭН ХУКЕР

Хукер занимает восьмую строчку рейтинга легковесов. В последнем поединке он уступил Исламу Махачеву. Дэн – великолепный ударник. Тони любит таких ребят. Бой может получиться очень интересным.

На счету Хукера двадцать одна победа и одиннадцать поражений.

Источник фото: Инстаграм Дэна Хукера

РАФАЭЛЬ ДОС АНЬОС

Дос Аньос занимает шестую строчку рейтинга легковесов. Он не дрался больше года: травмы и возраст дают о себе знать. Бой с Фергюсоном имеет свою историю: они дрались шесть лет назад, и Тони одержал победу единогласным решением судей.

В активе Дос Аньоса тридцать побед при трех поражениях.

Источник фото: Инстаграм Рафаэля Дос Аньоса

Тони Фергюсон идет на серии из трех поражений к ряду. Он одержал двадцать восемь побед и потерпел шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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