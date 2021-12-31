Топ-подборка новогодних поединков Федора Емельяненко

31 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА

«Последний Император» провел свой первый поединок в новогоднюю ночь. Событие произошло в рамках турнира Inoki Bom-Ba-Ye 2003 в Японии. а соперником стал Юджи Нагата. Емельяненко одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Источник фото: «Советский спорт»

31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

В тот Новый год Емельяненко провел третий поединок с бразильцем Антонио Родриго Ногейрой, завершившийся единогласным решением судей в пользу россиянина. Федор отстоял титул и завершил трилогию с бывшим чемпионом PRIDE. Бой прошел в рамках турнира Pride - Shockwave 2004.

31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА

Емельяненко провел один из самых быстрых поединков в карьере, нокаутировав бразильца Зулузиньо на двадцать шестой секунде первого раунда. Бой прошел в рамках турнира Pride FC - Shockwave 2005

31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Бой против Марка Ханта заставил болельщиков Федора понервничать. Хант попытался провести болевой прием «кимура», но Емельяненко защитился, а после финишировал оппонента аналогичным приемом в первом раунде. Поединок состоялся в рамках турнира Pride FC - Shockwave 2006.

Источник фото: «Советский спорт»

31 ДЕКАБРЯ 2007

Емельяненко встретился с огромным корейцем Хонг Ман Чоем, что не помешало Федору провести болевой прием на руку уже в первом раунде. Поединок прошел в рамках турнира Yarennoka - New Years Eve 2007.

31 ДЕКАБРЯ 2011

Федор вернулся в Японию после череды поражений и сразился с олимпийским чемпионом по дзюдо Сатоши Ишии. Бой завершился нокаутом в первом раунде. Поединок прошел в рамках турнира Dream - Fight for Japan: Genki Desu Ka! New Year! 2011.

31 ДЕКАБРЯ 2015

Бой против индийца Джайдипа Сингха стал первым после возобновления Емельяненко бойцовской карьеры. Он прошел на турнире Rizin FF - Iza no Mai и завершился техническим нокаутом в первом раунде.