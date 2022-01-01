Чикадзе против Каттара. Где смотреть долгожданное возвращение турниров UFC

На турнире не будет титульных поединков, но это это не повод расстраиваться.
Кард турнира
- Келвин Каттар — Гига Чикадзе;
- Кэтлин Чукагян — Дженнифер Майя;
- Брэндон Ройвэл — Рожерио Бонторин;
- Муслим Салихов — Мишель Перейра;
- Брайан Келлехер — Сайдиокуб Кахрамонов;
- Чейз Шерман —Джейк Коллье;
- Хоакин Бакли — Абдул Разак Альхассан;
- Курт Макги — Рамиз Брахимай;
- Раони Барселос — Виктор Генри;
- Клейдсон Родригес — Заррух Адашев;
- Билл Алгео — Джоандерсон Са де Брито;
- Кайо Барральо — Джейми Пикетт;
- Дакота Буш — Вячеслав Борщев;
- Ванесса Демопоулос — Сильвана Гомес Хуарес;
- Ти Джей Браун — Габриэль Бенитес.
В рамках UFC on ESPN 32 нас ожидает дебют Вячеслава Борщева и очередной поединок Муслима Салихова, бой Зарруха Адашева, который представляет Узбекистан.
Где смотреть UFC on ESPN 32
Предварительные поединки стартуют 16 января в 00:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 по Москве. Весь турнир будет доступен на UFC Fight Pass по платной подписке. Для жителей России, в 2022 году, UFC начнет транслировать телеканал «Матч».
Где смотреть турнир в странах бывшего СССР
Украина — Setanta Sports
Молдова — Setanta Sports
Узбекистан — Metrotelecom
Казахстан — TV-com.kz
Грузия — AdjaraSport
Беларусь — VOKA.TV
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Публикация от GIGA CHIKADZE 🐉🗡🚶🏻♂️🇬🇪თბილისი (@knockoutcancer)
Что ждать от главного боя вечера
Келвин Каттар станет настоящей проверкой для Гиги Чикадзе. Нас ждет яркое противостояние двух ударников, которые всегда стремятся нокаутировать своих оппонентов. Скучно не будет. Грузинский боец движется к титулу, а этот бой станет ярким подтверждением его чемпионских амбиций.