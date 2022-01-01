Чикадзе против Каттара. Где смотреть долгожданное возвращение турниров UFC

Россия с флагом, Карпин в Катаре, а Тутберидзе и Плющенко — друзья! Загадываем желания на 2022 год

В последние часы уходящего года давайте пофантазируем: каким нам хотелось бы видеть российский спорт в году наступающем? Сегодня можно загадывать любые, даже самые несбыточные и сокровенные желания.