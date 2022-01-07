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«Уничтожение – вот его будущее». Гамзат Хирамагомедов о реванше Яна и Стерлинга

Российский средневес Гамзат «Хищник» Хирамагомедов дал прогноз на бой-реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.
«Уничтожение – вот его будущее». Гамзат Хирамагомедов о реванше Яна и Стерлинга
07 января 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Алджамейна Стерлинга

– У Стерлинга нет шансов. Уничтожение – вот его будущее. Единственное, опасаюсь, чтобы он не слился: не получил очередную мифическую травму, не заболел коронавирусом, не получил растяжение хитрости. А мы знаем, он может.

Стерлингу не привыкать позориться. Его инстаграм превратился в сборище клоунских смайликов, которые ему присылают болельщики из России. Но для него это нормально. Алджамейн – очень странный персонаж. Но Стерлинг понимает, что если снова откажется драться, его просто лишат титула, и он уйдет с позором.

Источник фото: Инстаграм Алджамейна Стерлинга

– Ян очень набрал с момента их предыдущего боя, доказав это в поединке против Кори Сэндхагена. В первом бою Петр осторожничал, а сейчас хорошо знает способности Стерлинга. Не буду принижать Алджамейна, но Ян находится совсем на ином уровне, особенно в психологическом плане.

Источник фото: Инстаграм UFC Russia

– Скорее всего, бой завершится техническим нокаутом во втором или третьем раунде. Я совершенно не переживаю за борьбу Стерлинга. Опять же, Ян – боец совсем иного уровня, который давно просчитал и срисовал Стерлинга. На первый план в их поединке выходят не навыки, а психологическая составляющая. Как бы Алджамейн не создавал видимость спокойствия, но он раздавлен и ментально не готов к бою. Никакие навыки его не спасут.

Очень жду, что Ян вернет пояс. А вот будущее Алджамейна под большим вопросом. Думаю, этот поединок станет завершающим в его карьере. Стерлинг останется в ММА, но уже не как боец. Возможно, станет комментатором или будет вести свой подкаст, появляясь там в клоунском колпаке.

Источник фото: Инстаграм Алджамейна Стерлинга

– Повторюсь, ставлю на нокаут. Стерлинг, конечно, может победить, но шансы минимальны. Болеем за Петра и ждем пояс чемпиона UFC в России.

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга состоится 5 марта на турнире UFC 272.

источник: «Советский спорт»
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