«Грэпплинг — идеален для боев». Лиана Джоджуа о борьбе в ММА

Самбо или грэпплинг

— Ответ очевиден — я выбираю грэпплинг. В этом виде спорта есть все для боев, все нужные аспекты. Грэпплинг в ММА сильно отличается от классической схватки. Не будем забывать, что в ММА будут бить, исходя из этого, надо понимать, что многие позиции следует исключить. Позиция снизу — может быть опасна, но, несмотря на все, грэпплинг гораздо более приспособлен к боям нежели самбо. В самбо есть куртка, нет удушающих приемов и есть временные ограничения в партере, а еще в самбо нет гарда, там нельзя скрещивать ноги на туловище оппонента. Самое ужасное, что есть привычки, которые приобретены в боях из-за специфики самбо.

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— Я неоднократно дралась с самбистками, когда им делаешь болевой прием, то они начинают вставать, а если человек встает при проведении болевого приема, то он дает пространство. я могу разогнуться в спине и спокойно завершить болевой. Свой первый поединок в Fight Nights Global я завершила именно так. Моя соперница начала вставать, а она является базовой самбисткой, я выгнула спину и финишировала ее.

— Большой плюс грэпплинга, что важно для ММА — это наличие позиций, которые оцениваются баллами. Позиции, фиксация. Все это очень важно для ММА, а в самбо такого нет. Я считаю, что самое главное уметь удерживать позиции, менять их, а болевые и удушающие приемы идут на втором месте. В самбо нужно быстро выполнить болевой прием, а позиция там не играет важного значения.

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Специфика выполнения болевых приемов в самбо и грэпплинге

Болевые на ноги — это отдельная тема. В самбовках очень сложно вытащить ногу с приема, защититься. При работе в куртке требуется больше техники, а в грэпплинге и ММА нужна физика. Я приближаю самбо к дзюдо, там не нужно работать на физическую силу, а нужно пользоваться силой своего оппонента. Самбо — это огромный набор приемов, но многие из них просто нельзя применить в ММА. Каждый самбист, который переходит в ММА, будет вынужден изучать грэпплинг.