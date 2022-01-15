Русский чемпион мира по кикбоксингу не подведет президента UFC. В ночь на субботу бой Борщев - Буш

Бой состоится в Лас-Вегасе в спорткомплексе UFC Apex. И это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

Слава, как зовут в промоушене 30-летнего россиянина, - чемпион мира, мастер спорта международного класса и многократный победитель международных соревнований по К-1. С 2017 года он тренируется в Сакраменто, а в UFC оказался при содействии главы промоушена Дана Уайта.

В своем последнем бою Борщев во втором раунде нокаутом выиграл у шотландца Криса Дункана на турнире Dana White's Contender Series, после чего и получил контракт в UFC. Решающий удар – левый боковой - вышел классным, что и отметил Уайт. Дана тогда захлопал россиянину, а Борщев – станцевал вприсядку. Неслучайно Уайт сказал о нем, что с нетерпением ждет, когда снова увидит его в деле. Турнир можно смотреть на UFC Fight Pass, а также на «Матч ТВ» или «Матч! Боец». Главным событием вечера станет противостояние между Кэлвином Каттером и Гигой Чикадзе. Основной кард начнется в 3:00 (мск).

Источник фото: Instagram UFC Russia

В ММА Слава первые сразился в 2019-м, и широкой публике здесь не очень известен. В России многие знают его по видео, где он дрался с фанатом Хабиба на голых кулаках. Всего в шести поединках у него пять побед (четыре нокаутом) при одном поражении, бился он исключительно в американских лигах. Его не очень сильная сторона – борьба. Но это неслучайно, он же кикбоксер. Над этим предстоит усердно трудиться, чтобы достичь высот в UFC. Буш в этом своего соперника, пожалуй, превосходит, но в целом фаворитом букмекеры считают нашего бойца.

Сам он мечтает прилично заработать, чего не скрывает. Молодец, за тем все и бьются, но почему-то не все об этом говорят. «Почувствую себя на вершине своих возможностей, когда смогу одолеть таких бойцов как Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов (тут я уже совсем опоздал). Стилистически это самые страшные для меня бойцы. Хочу уметь справляться с такими. Пока сфокусирован на том, чтобы заработать как можно больше. Потом буду думать о настоящих целях».

Буш по прозвищу Волосатый пришел в UFC также недавно. В апреле 2021 года в своем дебютном поединке он уступил единогласным решением судей Остину Хаббарду, с тех пор в UFC не дрался. А начал он профессиональную карьеру в 2016-м, всего на его счету 11 сражений: в восьми он победил и в трех проиграл.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

В чем уверены эксперты, так в том, что бой вряд ли будет долгим. Оба соперника любят завершать свои поединки быстро. В двух схватках Дакота победил нокаутами, в четырех – сабмишеном (болевым или удушающим приемом) и еще дважды благодаря решению судей. Но при этом никому пока не удавалось побить Буша досрочно.

Борщеву надо это помнить и быть осторожным. Помимо его умения круто бить (волгоградец работает тренером по ударной технике) нужна в таких делах еще и удача. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.