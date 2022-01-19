ТОП-10 фактов о Нурмагомедове, которые вы не знали

ФАКТ №1
Саид является однофамильцем, а не родственником Хабиба Нурмагомедова.
ФАКТ №2
Саид Нурмагомедов — яркий представитель любительского ММА. Он является чемпионом России 2013 года, чемпионом Европы 2013 года ,чемпионом мира 2013 года, обладателем суперкубка России по смешанному боевому единоборству (ММА).
ФАКТ №3
Саид Нурмагомедов уступил в финале первого чемпионата России по ММА (2012 год) Магомеду Магомедову, который является действующим бойцом Bellator.
ФАКТ №4
Саид Нурмагомедов является мастером спорта России по ММА.
ФАКТ №5
Саид Нурмагомедов представляет бойцовский клуб «Ахмат».
ФАКТ №6
Саид Нурмагомедов — экс-чемпион WFCA в легчайшем весе, которым он являлся до подписания в UFC.
ФАКТ №7
Саид Нурмагомедов провел четыре поединка в рамках UFC, одержал три победы и потерпел одно поражение.
ФАКТ №8
Саид Нурмагомедов одержал пятнадцать побед в ММА. Восемь оппонентов финишировал досрочно.
ФАКТ №9
Саид Нурмагомедов и Магомед Магомедов являются друзьями, но это не помешало им сразиться в финале первого чемпионата России по ММА.
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ФАКТ №10
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил Саиду Нурмагомедову автомобиль «Мерседес-Бенц» за победу на турнире WFCA 35 Battle in Astana.
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