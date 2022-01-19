ТОП-10 фактов о Нурмагомедове, которые вы не знали

ФАКТ №1

Саид является однофамильцем, а не родственником Хабиба Нурмагомедова.

Источник фото: Инстаграм Саида Нурмагомедова

ФАКТ №2

Саид Нурмагомедов — яркий представитель любительского ММА. Он является чемпионом России 2013 года, чемпионом Европы 2013 года ,чемпионом мира 2013 года, обладателем суперкубка России по смешанному боевому единоборству (ММА).

Источник фото: Союз MMA России

ФАКТ №3

Саид Нурмагомедов уступил в финале первого чемпионата России по ММА (2012 год) Магомеду Магомедову, который является действующим бойцом Bellator.

ФАКТ №4

Саид Нурмагомедов является мастером спорта России по ММА.

ФАКТ №5

Саид Нурмагомедов представляет бойцовский клуб «Ахмат».

ФАКТ №6

Саид Нурмагомедов — экс-чемпион WFCA в легчайшем весе, которым он являлся до подписания в UFC.

Источник фото:ACA MMA

ФАКТ №7

Саид Нурмагомедов провел четыре поединка в рамках UFC, одержал три победы и потерпел одно поражение.

Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ФАКТ №8

Саид Нурмагомедов одержал пятнадцать побед в ММА. Восемь оппонентов финишировал досрочно.

Источник фото: Инстаграм Саида Нурмагомедова

ФАКТ №9

Саид Нурмагомедов и Магомед Магомедов являются друзьями, но это не помешало им сразиться в финале первого чемпионата России по ММА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Said Nurmagomedov (@nurmagomedov_said)

ФАКТ №10

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил Саиду Нурмагомедову автомобиль «Мерседес-Бенц» за победу на турнире WFCA 35 Battle in Astana.