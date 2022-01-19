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«Ган будет техничнее». Прогноз от Шамиля Гамзатова на поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Боец UFC полутяжелой весовой категории Шамиль Гамзатов сделал прогноз на титульный поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Фрэнсисом Нганну.
«Ган будет техничнее». Прогноз от Шамиля Гамзатова на поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе
19 января 2022 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

– Я считаю, что все логично. Все будут ждать, что Нганну вырубит Гана в первых двух раундах: нокаутирует своим размашистым «лаки-панчем». Мне кажется, что Сирил Ган техничнее. Он лучше в последних раундах. На стороне Фрэнсиса Нганну всего один удар. Ган большой технарь, он будет работать на скорость и на технику, постарается перебить чемпиона.

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Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

Фрэнсис Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

Сирил Ган в последнем бою победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету десять побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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