«Ган будет техничнее». Прогноз от Шамиля Гамзатова на поединок за титул чемпиона UFC в тяжелом весе

– Я считаю, что все логично. Все будут ждать, что Нганну вырубит Гана в первых двух раундах: нокаутирует своим размашистым «лаки-панчем». Мне кажется, что Сирил Ган техничнее. Он лучше в последних раундах. На стороне Фрэнсиса Нганну всего один удар. Ган – большой технарь, он будет работать на скорость и на технику, постарается перебить чемпиона.

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Фрэнсис Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

Сирил Ган в последнем бою победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету десять побед и ни одного поражения.