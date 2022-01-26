Ванесса Демопулос. Бывшая стриптизерша покоряет UFC

Демопулос сразилась с Сильваной Хуарез во втором поединке турнира UFC 270. Никто не ожидал, что этот бой станет одним из лучших поединков вечера.

Источник фото: Инстаграм Ванессы Демопулос

АПСЕТ ГОДА

Хуарез свалила Демопулос размашистым боковым в самом начале первого раунда и приступила к добиванию. Казалось, Ванесса проиграет, рефери был готов остановить бой, но получилось иначе. Ванесса смогла скрестить ноги на туловище оппонентки и выйти на рычаг локтя. Сильвана перевернулась и сдалась. Этот бой получил номинацию — лучшее выступление вечера.

Источник фото: Инстаграм Ванессы Демопулос

Американка моментально стала известна широкой аудитории, а ее инстаграм вырос до пятидесяти тысяч подписчиков за вечер:

«Как только я почувствовала, что ее рука в замке, то поняла, что все кончено. Этот прием я отрабатывала много раз. Армбар — моя коронная фишка».

После победы Ванесса Демопулос села на шпагат прямо в октагоне.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Есть вероятность, что в женском ММА зажглась новая звезда, и это только начало большого пути американки.

Источник фото: Инстаграм Ванессы Демопулос

За свою профессиональную карьеру Ванесса Демопулос одержала девять побед и потерпела четыре поражения.