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Начало пути. Валентин Молдавский в любительском ММА

29 января Валентин Молдавский и Райан Бейдер сразятся за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. «Советский спорт» расскажет о начале пути представителя Fedor Team в ММА.
Начало пути. Валентин Молдавский в любительском ММА
26 января 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Валентина Молдавского

Молдавский дебютировал в любительском ММА в 2014 году. Он выступил на кубке России по ММА, который проходил в Мытищах, представляя Республику Крым. Дебютанта никто не знал и не считал его фаворитом.

Источник фото: Инстаграм Валентина Молдавского

В финальном бою Молдавский «задушил» Шамиля Низамудинова и стал обладателем кубка России по ММА в полутяжелом весе. После победы Валентин попал в сборную России по ММА и поехал на чемпионат Европы, который также стал для него победным.

СТОЛКНОВЕНИЕ С АНКАЛАЕВЫМ

В то время Союз ММА России проводил много интересных турниров. Суперкубок России — завершающее событие года в любительском ММА. Чемпион России дерется с обладателем кубка. В 2014 году судьба свела Валентина Молдавского и Магомеда Анкалаева. Это противостояние очень ждали, но Валентин получил травму и снялся с боя.

Поединок состоялся в рамках чемпионата России по любительскому ММА в 2015 году. Анкалаев и Молдавский встретились в финале. Это был вязкий и тяжелый бой. Магомед победил раздельным судейским решением и вновь стал чемпионом России по ММА, а Молдавский занял второе место.

Источник фото: Инстаграм Валентина Молдавского

Чемпионат России по ММА 2015 года — последний любительский старт Валентина. Федор Емельяненко пригласил его в свою команду, и Молдавский полностью сфокусировался на профессиональном ММА.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Валентин Молдавский — мастер спорта международного класса по ММА.

источник: «Советский спорт»
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