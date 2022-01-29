Забит Магомедшарипов планирует вернуться. Подборка потенциальных соперников

Магомедшарипов планирует возвращение в октагон после двухлетнего простоя: «28 февраля кое-кого просто уничтожу», – написал Забит на своей странице в «Инстаграм».

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Магомедшарипов перенес операцию, планировал завершение карьеры и был исключен из рейтинга UFC. Перспективы россиянина выглядят весьма туманно. Забит – безусловный топ, но очень давно не дрался и мог растерять свои бойцовские кондиции.

ЭДСОН БАРБОЗА

Бразилец занимает десятую строчку рейтинга полулегковесов UFC. В последнем бою он был нокаутирован Гигой Чикадзе. В целом, бой с Магомедшариповым – очень неплохой вариант. Россиянину сразу придется столкнуться с сильнейшей оппозицией, а Барбоза может успешно закрыть прошлое поражение.

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ГИГА ЧИКАДЗЕ

Этот бой должен получиться зрелищным и интересным. Все видели пробелы в технике грузинского бойца. Кроме того, Чикадзе проиграл Келвину Каттару. При этом Магомедшарипов ранее побеждал американца. Получается очень неплохая история...

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КЕЛВИН КАТТАР

Создается впечатление, что Каттар далеко оторвался от Забита и движется к титулу. Но он точно не откажется от реванша с давним обидчиком. Сложно сказать, что сейчас представляет из себя Магомедшарипов, но такой бой может смело возглавить любой турнир и привлечь огромную аудиторию.

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ДРУГОЙ СОПЕРНИК

Все это, конечно, здорово, но Магомедшарипов не дрался два года. Матчмейкеры UFC могут дать ему оппонента на свое усмотрение. Россиянин может подраться с любым дебютантом UFC или бойцом, позиция которого очень далека от верхних строчек рейтинга.

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Забит Магомедшарипов в последнем поединке победил Келвина Каттара единогласным решением судей. На его счету восемнадцать побед и одно поражение.