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Дана Уайт рассказал Ронде Роузи о причинах изменения отношения к женскому ММА

Экс-чемпионка UFC Ронда Роузи все чаще стала появляться на публике. Она встретилась с президентом UFC Даной Уайтом и обсудила женское ММА.
Дана Уайт рассказал Ронде Роузи о причинах изменения отношения к женскому ММА
02 февраля 2022 08:17
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте UFC

Дана Уайт был ярым противником женского ММА, но поменял свое отношение благодаря Ронде Роузи. В 2011 году Уайт заявил, что женских боев в UFC мы не увидим, а потом поменял свое мнение.

Ронда вспомнила этот момент и задала Уайту прямой вопрос, что повлияло на его решение?

— «Все меняется в этой жизни. Раньше я не мог предположить, что в UFC появится женский дивизион, я не видел подобное в своей организации… Я долго добивался, чтобы мужчин принимали в октагоне, понимали их, а тут еще и женщины…. Но после разговора с Рондой Роузи, который продолжался около часа, я понял, что могу это сделать», — рассказал Дана Уайт в интервью для проекта «Blue Corner».

Ронда Роузи дебютировала в UFC 23 февраля 2013 года и дала возможность массового старта для женского ММА. В тот день она победила Лиз Кармуш рычагом локтя.

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Публикация от Ronda Rousey (@rondarousey)

— Я увидел, что у Роузи есть огромный потенциал, который может реализоваться благодаря октагону UFC. Она прошла через огромный путь и, вероятно, была лучшей в этом деле.

https://www.sovsport.ru/mma/articles/2:1015656

Ронда Роузи может вернуться в ММА

Казалось, что легендарная Ронда окончательно отошла от боев, но ее активность дает нам надежду, что она может вернуться в UFC и составить неплохую конкуренцию для нынешних чемпионок.

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Ронда Роузи не дралась по правилам ММА шесть лет. В ее рекорде тринадцать побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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