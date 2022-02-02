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Хватит это терпеть! Даниял Эльбаев снова дисквалифицирован

Скандальный российский боец Даниял Эльбаев дисквалифицирован лигой HARDCORE FC. «Советский спорт» расскажет подробности.
Хватит это терпеть! Даниял Эльбаев снова дисквалифицирован
02 февраля 2022 18:51
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Инстаграм» HARDCORE FC

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Т-34 сразился с Никитой Бачиным на голых кулаках. Напомним, что в кулачных поединках нет борьбы. Даниял Эльбаев забрал первую часть боя и отправил Бачина в нокдаун. Но потом начал пропускать… У него порвалась капа. Скажу честно, с трудом представляю подобное… Он взял передышку, а из зала принесли чужую капу. Звучит диковато.

Бой продолжился, Никита стал перебивать Т-34. Эльбаев клинчевал, а потом стал проводить броски. Рефери вынес предупреждение и снял балл.

Источник фото: «Инстаграм» HARDCORE FC

Даниял продолжил переходить в борьбу. Кульминация поединка наступила во втором раунде. Эльбаев провел амплитудный бросок, приземлился на Бачина и нанес добивающий удар в корпус. Никита сломал ребро и не смог продолжить бой, а Данияла дисквалифицировали. Руководитель организации Анатолий Сульянов в эмоциональной форме высказал свое мнение Эльбаеву и пообещал, что лишит его гонорара. Интересно, что это второй поединок Эльбаева и Бачина, а первый прошел по правилам бокса и завершился в борьбе. Бойцы договорились, что проведут третий бой.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Поединок опубликован на официальном канале HARDCORE FC в YouTube.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДАНИЯЛА ЭЛЬБАЕВА

Т-34 - постоянный участник различных скандальных историй. Многие бойцы не хотят с ним драться. Он нарушает правила и никогда не признает, что неправ. Возможно, данный поединок станет для Эльбаева последним в рамках промоушена Анатолия Сульянова.

источник: «Советский спорт»
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