Хватит это терпеть! Даниял Эльбаев снова дисквалифицирован

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Т-34 сразился с Никитой Бачиным на голых кулаках. Напомним, что в кулачных поединках нет борьбы. Даниял Эльбаев забрал первую часть боя и отправил Бачина в нокдаун. Но потом начал пропускать… У него порвалась капа. Скажу честно, с трудом представляю подобное… Он взял передышку, а из зала принесли чужую капу. Звучит диковато.

Бой продолжился, Никита стал перебивать Т-34. Эльбаев клинчевал, а потом стал проводить броски. Рефери вынес предупреждение и снял балл.

Источник фото: «Инстаграм» HARDCORE FC

Даниял продолжил переходить в борьбу. Кульминация поединка наступила во втором раунде. Эльбаев провел амплитудный бросок, приземлился на Бачина и нанес добивающий удар в корпус. Никита сломал ребро и не смог продолжить бой, а Данияла дисквалифицировали. Руководитель организации Анатолий Сульянов в эмоциональной форме высказал свое мнение Эльбаеву и пообещал, что лишит его гонорара. Интересно, что это второй поединок Эльбаева и Бачина, а первый прошел по правилам бокса и завершился в борьбе. Бойцы договорились, что проведут третий бой.

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Поединок опубликован на официальном канале HARDCORE FC в YouTube.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ДАНИЯЛА ЭЛЬБАЕВА

Т-34 - постоянный участник различных скандальных историй. Многие бойцы не хотят с ним драться. Он нарушает правила и никогда не признает, что неправ. Возможно, данный поединок станет для Эльбаева последним в рамках промоушена Анатолия Сульянова.