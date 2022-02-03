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Parimatch и Петр Ян продолжат долгосрочное сотрудничество

Букмекерская компания Parimatch и один из ведущих российских бойцов смешанных боевых искусств Петр Ян анонсировали пролонгацию сотрудничества в рамках амбассадорского контракта.
Parimatch и Петр Ян продолжат долгосрочное сотрудничество
03 февраля 2022 14:07

Parimatch продолжит сотрудничество с амбассадором Петром Яном. За четыре года в UFC он провел девять боев и проиграл лишь в одном из них по стечению обстоятельств боя: атлет был дисквалифицирован из-за нарушения правил.

Среди поверженных российским спортсменом бойцов Жозе Алду, бывший двукратный чемпион UFC в полулегком весе, Кори Сэндхаген, четвертый в официальном рейтинге UFC в легчайшем весе, и Юрайя Фербер, экс-претендент на титул чемпиона UFC, член зала славы UFC.

Ян примет участие в ключевых маркетинговых активностях компании, среди которых совместные промо-видео, розыгрыши призов, пресс-конференции, мастер-классы и другие активации.

История партнерства Parimatch и Петр Яна началась в 2019 году. Более чем за два года сотрудничества реализован ряд амбициозных проектов. Петр принял участие в съемках масштабной рекламной кампании «Я — Parimatch», героями которой также стали Баста, боец UFC Арман Царукян и другие амбассадоры бренда. После завоевания чемпионского пояса боец поучаствовал в пресс-конференции под девизом «Москва встречает чемпионов». Кроме того, в честь победы своего амбассадора Parimatch выпустил эксклюзивную лимитированную серию футболок с изображением Яна на лицевой стороне.

На протяжении всего периода сотрудничества Петр активно поддерживает бренд в своих социальных сетях и в медиа. Это один из самых заметных и важных партнеров компании, который строит мощную карьеру бойца UFC и уже сейчас считается одним из сильнейших в своей весовой категории. Ян полностью соответствует ценностям Parimatch, таким как целеустремленность, воля к победе, жажда риска, смелость и дерзость.

Петр Ян впервые стал чемпионом UFC в 2020 году. В 2021 году боец защищал титул в поединке с Алджамейном Стерлингом, и его дисквалифицировали из-за запрещенного удара коленом. Спустя несколько месяцев Петр вернул титул временного чемпиона, одолев американца Кори Сэндхагена в одном из центральных боев турнира в Абу-Даби. Впереди долгожданный реванш со Стерлингом, где No Mercy планирует забрать пояс. Бой запланирован на 9 апреля 2022 года в рамках турнира UFC 272.

Петр Ян, временный чемпион UFC, амбассадор Parimatch:

«Я привык быть среди лучших и брать свое. Поэтому окружаю себя лучшими партнерами. Вместе с Parimatch мы прошли большой путь, дальше будет еще интереснее».

Руслан Медведь, СЕО Parimatch Россия:

«Мы гордимся партнерством с одним из самых ярких и талантливых российских бойцов нашего времени. Будучи амбассадором Parimatch, Петр Ян стал чемпионом UFC, и мы искренне желаем ему новых побед и титулов. У Петра есть характер и сила воли — главные, на мой взгляд, качества для триумфа. Уверен, что он сможет добиться по-настоящему серьезных результатов и войти в историю UFC как сильнейший боец современности».

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