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«Я жду самую сильную версию Мороз». Агапова сделала прогноз на свой бой

Мария Агапова рассказала «Советскому спорту» о ситуацией с фото Марины Мороз, Казахстане и сделала прогноз на предстоящий поединок.
«Я жду самую сильную версию Мороз». Агапова сделала прогноз на свой бой
03 марта 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

— Расскажи о ситуации с фотографиями Марины Мороз. Она говорит, что ты выложила ее фото с закрытого сайта. Это так?
— Да… Ну просто, я не знаю, она меня судит, а почему бы и мне ее не посудить…

— У тебя большая поддержка из Казахстана? Ты бываешь там?
— Конечно, их очень много, в комментариях везде флаги Казахстана. Там я не была давно, но родственники остались. Мне нет смысла туда приезжать, а может и опасно. На Родине у меня много фанатов, но и много недоброжелателей. Если подойду к ним близко, то они могут меня подставить, и в США я больше не уеду.

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— Чем ты можешь кого-то там не устраивать?
— Чем угодно. По телевизору сказали, дважды, что получила за бои семьдесят тысяч долларов. Люди знают, что я получила такую сумму, и у меня могут возникнуть разные проблемы. Не была в Казахстане три года, все что слышу — это коронавирус, столкновения там, мародерства. Не знаю, что ожидать от своей поездки туда.

— Может ли комментатором ММА быть человек, который никогда сам не дрался?
— Мне кажется, что ему будет очень сложно, но такие люди есть, они никогда не дрались, но разбираются в теме единоборств. Бойцу проще понять, но есть разные аналитики, и у них получается. Я никогда еще не комментировала бои, такого опыта нет.

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— Сделай прогноз на своей поединок с Мариной Мороз.
— Я полностью готова. Не знаю, как пройдет бой. Марина не дралась два года, она могла стать лучше или хуже — мы не знаем. Буду ожидать самую сильную версию Мороз в этом бою. Могу сказать, что это моя самая сильная версия. Этот кэмп был гораздо лучше всех предыдущих. Я ощущаю это по весогонке и своему состоянию. Работаю с диетологом, она очень облегчила мне этот процесс. Все хорошо, я гоняю диетой, а закончу все водяной сгонкой.

источник: «Советский спорт»
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