Кайла Харрисон подписала новый контракт и остается в PFL

Свершилось! Кайла Харрисон закончила свои вынужденные каникулы и возвращается в бои. Американка подписала новый контракт с PFL, подробности пока неизвестны, но есть информация, что он является долгосрочным.

Чемпионка активно продолжала тренировки, а ее менеджер вел переговоры, получается, что PFL, в своем предложении, смогли обогнать UFC и Bellator.

Кайла Харрисон: «Я очень рада, что возвращаюсь в дело. Новый сезон PFL открывает для меня очередные возможности, я подхожу к нему отдохнувшей и максимально подготовленной. Мне очень надоела ситуация с моим положением. Я — больше не свободный агент. Вся эта ситуация стала меня напрягать, а теперь я вижу конкретную цель и отправную точку к ней. Мой контракт с PFL рассчитан на длительный срок, я остаюсь дома».

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Мы ждали, что Кайла Харрисон сразится с Амандой Нуньес или Крис Сайборг, но пока это нереально. Американка отправляется в поход за очередным миллионом долларов, который, скорее всего, она снова заработает!

Кайла Харрисон в последнем бою провела рычаг локтя Тэйлор Гуардадо во втором раунде. На ее счету десять побед и ни одного поражения.