Хабиб Нурмагомедов возвращается в США. Где смотреть турнир Eagle FC 46

Что будет интересного

В главном бою вечера нас ждет абсолютно-зубодробительное противостояние: Кевин Ли будет драться с Диего Санчесом, оба спортсмена являются экс-бойцами UFC. В рамках турнира выступят несколько топовых бойцов из России: Ризван Куниев, Ахмед Алиев, Раймонд Магомедалиев, Икрам Алискеров, Ситик Мудуев.

На Eagle FC 46 появится новая весовая категория – суперлегкая.

Кард турнира

Главный поединок Eagle FC 46:

Кевин Ли – Диего Санчес

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Ризван Куниев – Энтони Хэмильтон

Рэй Борг – Рики Бандехас

Хандессон Ферейра – Зак Джусола

Раймонд Магомедалиев – Импа Касанганай

Где смотреть турнир

Eagle FC 46 пройдет в Майами в ночь с 11 на 12 марта. Бесплатный прямой эфир будет доступен на мультимедийной платформе FLX Cast, ссылка на нее есть в социальных сетях промоушена. Начало трансляции в 02:00 по московскому времени.

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Диего Санчес против Кевина Ли

Полного боя ждать не следует, оба бойца любят работать в стойке и всегда заряжены на нокаут.

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Ризван Куниев – Энтони Хэмильтон

Россиянин стремится в UFC, но его постоянно отделяет один шаг. Это противостояние может стать решающим и поможет подписать Ризвану Куниеву заветный контракт.