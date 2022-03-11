Хабиб Нурмагомедов возвращается в США. Где смотреть турнир Eagle FC 46

Что будет интересного
В главном бою вечера нас ждет абсолютно-зубодробительное противостояние: Кевин Ли будет драться с Диего Санчесом, оба спортсмена являются экс-бойцами UFC. В рамках турнира выступят несколько топовых бойцов из России: Ризван Куниев, Ахмед Алиев, Раймонд Магомедалиев, Икрам Алискеров, Ситик Мудуев.
На Eagle FC 46 появится новая весовая категория – суперлегкая.
Кард турнира
Главный поединок Eagle FC 46:
Кевин Ли – Диего Санчес
Ризван Куниев – Энтони Хэмильтон
Рэй Борг – Рики Бандехас
Хандессон Ферейра – Зак Джусола
Раймонд Магомедалиев – Импа Касанганай
Где смотреть турнир
Eagle FC 46 пройдет в Майами в ночь с 11 на 12 марта. Бесплатный прямой эфир будет доступен на мультимедийной платформе FLX Cast, ссылка на нее есть в социальных сетях промоушена. Начало трансляции в 02:00 по московскому времени.
Диего Санчес против Кевина Ли
Полного боя ждать не следует, оба бойца любят работать в стойке и всегда заряжены на нокаут.
Ризван Куниев – Энтони Хэмильтон
Россиянин стремится в UFC, но его постоянно отделяет один шаг. Это противостояние может стать решающим и поможет подписать Ризвану Куниеву заветный контракт.