Дудиева проигрывает, но остается мотиватором. Подборка фактов о несгибаемой россиянке

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ЖЕНСКОГО ММА В РОССИИ

Милана Дудиева — одна из первых девушек в России, которая начала драться по профессиональным правилам ММА. Состав ее оппозиции впечатляет: Юлия Березикова, Джессика Андраде, Джулианна Пенья, Карина Родригес и многие другие.

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ОТСУТСТВИЕ ПРОХОДНЫХ БОЕВ

Россиянка всегда принимает любой бой, а уровень соперников ее не волнует. Она любит поединки и готова к любым вызовам.

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UFC И INVICTA FC

Милана Дудиева дралась и дерется в самых сильных мировых лигах, а ее бои всегда привлекают внимание ведущих мировых СМИ.

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МАМА И БОЕЦ

Милана Дудиева умудряется совмещать воспитание детей и профессиональную карьеру, что является невероятно сложным делом, но у нее получается.

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ПОРАЖЕНИЕ ОТ ДЕНИС ГОМЕС

Свой последний бой, который состоялся 10 марта, Милана проиграла техническим нокаутом в третьем раунде, но это не было поражением в одни ворота…

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Дудиева была близка к успеху, отправила соперницу в нокдаун, но дожать не смогла….

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Рефери остановил поединок в третьем раунде, но россиянка была не согласна и хотела продолжать драться.

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ВЫВОД

Милана Дудиева — это девушка, которая заслуживает максимального уважения. Она выходит и бьется, не всегда побеждает, но не в этом суть…. Она преодолевает все трудности на своем пути и остается мотиватором, а это главное!