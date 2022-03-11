Дудиева проигрывает, но остается мотиватором. Подборка фактов о несгибаемой россиянке

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ЖЕНСКОГО ММА В РОССИИ
Милана Дудиева — одна из первых девушек в России, которая начала драться по профессиональным правилам ММА. Состав ее оппозиции впечатляет: Юлия Березикова, Джессика Андраде, Джулианна Пенья, Карина Родригес и многие другие.
ОТСУТСТВИЕ ПРОХОДНЫХ БОЕВ
Россиянка всегда принимает любой бой, а уровень соперников ее не волнует. Она любит поединки и готова к любым вызовам.
UFC И INVICTA FC
Милана Дудиева дралась и дерется в самых сильных мировых лигах, а ее бои всегда привлекают внимание ведущих мировых СМИ.
МАМА И БОЕЦ
Милана Дудиева умудряется совмещать воспитание детей и профессиональную карьеру, что является невероятно сложным делом, но у нее получается.
ПОРАЖЕНИЕ ОТ ДЕНИС ГОМЕС
Свой последний бой, который состоялся 10 марта, Милана проиграла техническим нокаутом в третьем раунде, но это не было поражением в одни ворота…
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Дудиева была близка к успеху, отправила соперницу в нокдаун, но дожать не смогла….
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Рефери остановил поединок в третьем раунде, но россиянка была не согласна и хотела продолжать драться.
ВЫВОД
Милана Дудиева — это девушка, которая заслуживает максимального уважения. Она выходит и бьется, не всегда побеждает, но не в этом суть…. Она преодолевает все трудности на своем пути и остается мотиватором, а это главное!