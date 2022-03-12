Диана Авсарагова в весе и готова побеждать. Прогноз на поединок с Кирой Батара

Весогонка

Диана Авсарагова успешно сделала вес, а это немаловажный фактор, в прошлом бою россиянка прошла тяжелую весогонку, которая наложила свой отпечаток на ход поединка.

Соперница

Легкой прогулки ждать не приходится, Кира Батара выходит на иной уровень оппозиции и постарается закрепиться в Bellator. Обе спортсменки находятся примерно в равных условиях, они не знали, что им придется драться друг против друга и не готовились целенаправленно.

Телеграм-канал Дианы Авсараговой Диана Авсарагова

Прогноз

Быстрого боя ждать не следует. Лететь вперед и гнаться за нокаутом слишком опасно. Диана Авсарагова будет драться в стойке, но всегда может попытаться перейти в борьбу. Получится ли у россиянки финишировать свою оппонентку? Все станет понятно по первому раунду. Скорее всего, нам следует настроиться на полный бой и победу Авсараговой судейским решением, а досрочный финиш может стать весьма приятным бонусом, но если Диана «почувствует кровь», то можете не сомневаться, что бой до финала не дойдет, особенно учитывая, что россиянка очень упорно работает над улучшением своей ударной техники.

Кира Батара в последнем бою провела рычаг локтя Френсис Фернандез. В ее статистике восемь побед и четыре поражения.

Диана Авсарагова в последнем поединке победила Габриэллу Гулфин раздельным судейским решением. На ее счету четыре победы и ни одного поражения.