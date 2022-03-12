ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Диана Авсарагова в весе и готова побеждать. Прогноз на поединок с Кирой Батара

Россиянка Диана Авсарагова идет за пятой победой к ряду. Мы расскажем, что можно ожидать от ее поединка с Кирой Батара, который состоится в ночь с 12 на 13 марта в рамках турнира Bellator 276
Диана Авсарагова в весе и готова побеждать. Прогноз на поединок с Кирой Батара
12 марта 2022 09:05
автор: Антон Купреченков
автор фото: Телеграм-канал Дианы Авсараговой

Весогонка

Диана Авсарагова успешно сделала вес, а это немаловажный фактор, в прошлом бою россиянка прошла тяжелую весогонку, которая наложила свой отпечаток на ход поединка.

Соперница

Легкой прогулки ждать не приходится, Кира Батара выходит на иной уровень оппозиции и постарается закрепиться в Bellator. Обе спортсменки находятся примерно в равных условиях, они не знали, что им придется драться друг против друга и не готовились целенаправленно.

Телеграм-канал Дианы Авсараговой

Диана Авсарагова

Прогноз

Быстрого боя ждать не следует. Лететь вперед и гнаться за нокаутом слишком опасно. Диана Авсарагова будет драться в стойке, но всегда может попытаться перейти в борьбу. Получится ли у россиянки финишировать свою оппонентку? Все станет понятно по первому раунду. Скорее всего, нам следует настроиться на полный бой и победу Авсараговой судейским решением, а досрочный финиш может стать весьма приятным бонусом, но если Диана «почувствует кровь», то можете не сомневаться, что бой до финала не дойдет, особенно учитывая, что россиянка очень упорно работает над улучшением своей ударной техники.

Кира Батара в последнем бою провела рычаг локтя Френсис Фернандез. В ее статистике восемь побед и четыре поражения.

Диана Авсарагова в последнем поединке победила Габриэллу Гулфин раздельным судейским решением. На ее счету четыре победы и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Золотой мяч» после Месси и Роналду. Вручать будут летом, а число голосующих сократят
Награду, вручаемую лучшему футболисту года авторитетным французским еженедельником France Football, ждут большие перемены.
Крым, Донецк и Луганск в чемпионате России — не фантастика. Если уж расширять РПЛ, то кардинально
Отстранение российских клубов и сборной от международных соревнований заставляет задуматься о срочном преобразовании внутренних турниров.
Большунов против Клэбо: 3-2 по золоту Пекина, но 2-3 по Кубкам мира. Так в чью пользу сезон?
Пусть норвежец Йоханнес Клэбо смог отобрать у Александра Большунова Кубок мира, последний этап которого проходит сейчас в Швеции, победный хет-трик российского лыжника на Олимпиаде в Пекине будет явно повесомее.
21-й тур РПЛ с дерби «Локомотив» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать первом туре.
Чей футбольный актив «заморозят» после Абрамовича? Кто еще из россиян владеет зарубежными клубами
Роман Абрамович не успел продать «Челси»: против него ввели персональные санкции, заморозив все британские активы, включая лондонский клуб. Однако в Европе и мире есть и другие российские собственники футбольных команд, которых, не исключено, ждет та же участь.
«Чхоллима», «тюрьма» и «гаджет от Ким Чен Ира». Как играют в футбол в КНДР под санкциями Запада
Пока легионеры массово покидают Российскую Премьер-Лигу, а руководители РФС пытаются опротестовать отстранение наших сборных и клубов от международных соревнований, рассказываем о том, как устроен футбол в Северной Корее – стране, которой не привыкать к тотальной изоляции.
Шаг до «тридцаточки». Капризов забил по-канадски и по-прежнему опережает Овечкина (видео)
В матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» Кирилл Капризов забросил 29-ю шайбу в сезоне и помог «Миннесоте» победить по буллитам (6:5).
Казань не хочет в отпуск, «Динамо» бьет войско Разина. В Кубке Гагарина — настоящий огонь!
В четверг 10 марта в Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча первого раунда плей-офф, и в каждом из них было на что посмотреть.
Два Карпина в одном. Как Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов» и не ушел из сборной
Валерий Карпин снова стал совместителем.
Без пол-литра не разберешься! РПЛ поставила в «деле Кухты» точку, но осадочек остался
Странная история с чешским нападающим «Локомотива» Яном Кухтой завершилась очень странным образом.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика