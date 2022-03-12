Рабаданов и Авсарагова дерутся на одном турнире. Где смотреть Bellator 276

Где смотреть турнир
Турнир Bellator 276 стартует 13 марта. Начало прямого эфира в 1.55 по московскому времени. Бой Дианы Авсараговой начнется в 3.00, а Гаджи Рабаданова в 4.00 по Москве.
Предварительный кард можно посмотреть на мультимедийной платформе «Окко Спорт» абсолютно бесплатно, а основные поединки турнира по платной подписке. Полная трансляция турнира будет доступна на You-Tube канале Bellator.
Кард турнира Bellator 276
Адам Борикс vs Мадс Бернелл
Фил Дэвис vs Джулиус Энгликас
Джонни Эблин vs Джон Сэлтер
Джей Джей Уилсон vs Гаджи Рабаданов
Алекс Полицци vs Хосе Аугусто Азеведу
Дерек Андерсон vs Гоити Ямаути
Ромеро Коттон vs Фредди Сандовал
Диана Авсарагова vs Эшли Дин
Джеймс Адкок vs Коди Лоу
Роман Фаралдо vs Келвин Рэйфорд
Джордан Ховард vs Тревор Уорд
Джош Аугустин vs Джош Уэстон
Бой Авсараговой
Диана Авсарагова устала от переноса своих поединков, но американка Кира Батара спасла ситуацию и согласилась разделить клетку Bellator с россиянкой.
Бой Рабаданова
В рамках турнира Bellator 276 свой очередной бой проведет россиянин Гаджи Рабаданов, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова, а его соперником станет представитель Новой Зеландии Джей Джей Уилсон.