Рабаданов и Авсарагова дерутся на одном турнире. Где смотреть Bellator 276

Где смотреть турнир

Турнир Bellator 276 стартует 13 марта. Начало прямого эфира в 1.55 по московскому времени. Бой Дианы Авсараговой начнется в 3.00, а Гаджи Рабаданова в 4.00 по Москве.

Предварительный кард можно посмотреть на мультимедийной платформе «Окко Спорт» абсолютно бесплатно, а основные поединки турнира по платной подписке. Полная трансляция турнира будет доступна на You-Tube канале Bellator.

Кард турнира Bellator 276

Адам Борикс vs Мадс Бернелл

Фил Дэвис vs Джулиус Энгликас

Джонни Эблин vs Джон Сэлтер

Джей Джей Уилсон vs Гаджи Рабаданов

Алекс Полицци vs Хосе Аугусто Азеведу

Дерек Андерсон vs Гоити Ямаути

Ромеро Коттон vs Фредди Сандовал

Диана Авсарагова vs Эшли Дин

Джеймс Адкок vs Коди Лоу

Роман Фаралдо vs Келвин Рэйфорд

Джордан Ховард vs Тревор Уорд

Джош Аугустин vs Джош Уэстон

Бой Авсараговой

Диана Авсарагова устала от переноса своих поединков, но американка Кира Батара спасла ситуацию и согласилась разделить клетку Bellator с россиянкой.

Бой Рабаданова

В рамках турнира Bellator 276 свой очередной бой проведет россиянин Гаджи Рабаданов, который представляет команду Хабиба Нурмагомедова, а его соперником станет представитель Новой Зеландии Джей Джей Уилсон.