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С любительского спорта в UFC. Неизвестные страницы биографии Гаджи Омаргаджиева

17 апреля российский боец Гаджи Омаргаджиев дебютирует в UFC. «Советский спорт» расскажет о его любительской карьере.
С любительского спорта в UFC. Неизвестные страницы биографии Гаджи Омаргаджиева
16 апреля 2022 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Союз MMA России

Свою карьеру Гаджи Омаргаджиев начал в прославленной команде Golden Team, а его первым тренером по ММА стал Владимир Отарович Осия. С 2012 года он начал выступать по правилам любительского ММА в Союзе ММА России.

ЧЕМПИОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ММА

В 2014 году Омаргаджиев завоевал свой первый трофей, он стал чемпионом Московской области по ММА в весовой категории до восьмидесяти четырех килограммов,а затем победил на чемпионате Центрального Федерального Округа и отобрался на чемпионат России по ММА. В полуфинале он уступил Гамзату Хирамагомедову и стал бронзовым призером. Примерно через полгода он продолжил выступления и заявился на Кубок Москвы, но снова был остановлен Гамзатом Хирамагомедовым.

Фото: Союз MMA России

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ

В 2016 году Гаджи Омаргаджиев снова стал первым на чемпионате Московской области и забрал золото Центрального Федерального Округа, а на чемпионате России стал только третьим, но получил огромный опыт сражаюсь с лучшими средневесами России.

Фото: Союз MMA России

После чемпионата России Омаргаджиев отправился в Сургут, там проходил Кубок Содружества, сейчас забытый, но на тот момент довольно значимый турнир, Гаджи стал победителем.

Фото: Союз MMA России

В этот период будущий боец UFC дебютировал в профессиональном ММА, но любительскую карьеру не оставил.

На чемпионате России по ММА в 2017 году Гаджи Омаргаджиев стал вторым и вошел в состав сборной России по ММА, отобравшись на чемпионат Европы.

Фото: Союз MMA России

На чемпионате Европы по ММА Гаджи Омаргаджиев стал лишь третьим.

ЧЕМПИОН РОССИИ

В 2020 году Гаджи Омаргаджиев осуществил свою давнюю мечту, став чемпионом России по ММА. После этого он полностью сфокусировался на профессиональной карьере и вскоре стал бойцом UFC.

Фото: Союз MMA России

источник: «Советский спорт»
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