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Нагибин сразится с бойцом Bellator на турнире RCC

6 мая в Екатеринбурге состоится турнир RCC 11, российский боец Тимур Нагибин подерется с экс-бойцом Bellator Джоном Тейшейрой.
Нагибин сразится с бойцом Bellator на турнире RCC
22 апреля 2022 13:30
автор: Антон Купреченков
автор фото: Russian Cagefighting Championship

Российский боец Тимур Нагибин (19-6) продолжает получать в соперники оппонентов из топовых мировых организаций. На этот раз его ждет бой против экс-бойца Bellator и UFC Джона Тейшейры (24-6-2), который в мире ММА больше известен как Джон Макапа. Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге в карде турнира RCC 11.

Джон Тейшейра — полноценный ветеран ММА, В 2012 году он стал участником шоу TUF, но дебют в UFC не удался, он потерпел поражение и стал свободным агентом.

Несмотря на это, сайт BloodyElbow включил его в число самых перспективных бойцов полулегкого веса.

Через год семью и земляков бойца настигло общее несчастье. В городе Макапа произошел пожар, который уничтожил десять кварталов. Сотни домов сгорели всего за четыре часа. Тогда боец остался без крыши над головой и принял решение выступать под новым именем — Джон Макапа. С 2014 был на контракте с Bellator и успел подраться за титул организации, но потерпел поражение.

Фото: Russian Cagefighting Championship

Нагибин за три года успел не просто закрепиться в лиге RCC, а взлететь в российском рейтинге легковесов. Сейчас Нагибин замыкает топ-20 сильнейших бойцов России, наступая на пятки Усману Нурмагомедову и Марату Балаеву.

Начиная с первого поединка в RCC ему предлагают только жестких ребят: Тимур записал на свой счет победы над экс-бойцами UFC Майком Сантьяго и Тьяго Таваресом, выдал невероятный бой против Марифа Пираева и даже участвовал в отборочном турнире RCC: Road to PFL.

Турнир возглавит бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова. Шоу пройдет на пятитысячной «Арене Уралец».

источник: «Советский спорт»
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