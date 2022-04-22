Нагибин сразится с бойцом Bellator на турнире RCC

Российский боец Тимур Нагибин (19-6) продолжает получать в соперники оппонентов из топовых мировых организаций. На этот раз его ждет бой против экс-бойца Bellator и UFC Джона Тейшейры (24-6-2), который в мире ММА больше известен как Джон Макапа. Поединок состоится 6 мая в Екатеринбурге в карде турнира RCC 11.

Джон Тейшейра — полноценный ветеран ММА, В 2012 году он стал участником шоу TUF, но дебют в UFC не удался, он потерпел поражение и стал свободным агентом.

Несмотря на это, сайт BloodyElbow включил его в число самых перспективных бойцов полулегкого веса.

Через год семью и земляков бойца настигло общее несчастье. В городе Макапа произошел пожар, который уничтожил десять кварталов. Сотни домов сгорели всего за четыре часа. Тогда боец остался без крыши над головой и принял решение выступать под новым именем — Джон Макапа. С 2014 был на контракте с Bellator и успел подраться за титул организации, но потерпел поражение.

Фото: Russian Cagefighting Championship

Нагибин за три года успел не просто закрепиться в лиге RCC, а взлететь в российском рейтинге легковесов. Сейчас Нагибин замыкает топ-20 сильнейших бойцов России, наступая на пятки Усману Нурмагомедову и Марату Балаеву.

Начиная с первого поединка в RCC ему предлагают только жестких ребят: Тимур записал на свой счет победы над экс-бойцами UFC Майком Сантьяго и Тьяго Таваресом, выдал невероятный бой против Марифа Пираева и даже участвовал в отборочном турнире RCC: Road to PFL.

Турнир возглавит бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова. Шоу пройдет на пятитысячной «Арене Уралец».