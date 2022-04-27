Гуманитарий, который бьет стоя. Топ-10 фактов о Джастине Гейджи, которого не додушил Хабиб

Факт №1

Джастин Гейджи родился 14 ноября 1988 года в Аризоне.

Факт №2

С раннего детства Джастин занимался единоборствами, все началось с борьбы, он стал чемпионом штата и смог поступить в колледж на стипендию. Гейджи входил в список лучших борцов США.

Факт №3

Джастин Гейджи дебютировал в профессиональном ММА 20 августа 2011 года и нокаутировал Кевина Крума в первом раунде.

Факт №4

18 января 2014 года Джастин Гейджи побеждает Ричарда Петишнока и становится обладателем пояса WSOF в легком весе.

Факт №5

В 2017 году Джастин Гейджи подписал контракт с UFC, в дебютном поединке он нокаутировал Майкла Джонсона в первом раунде.

Факт №6

Американский боец, являясь базовым борцом, предпочитает проводить бои в стойке и обладает нокаутирующим ударом.

Факт №7

9 мая 2020 года Джастин Гейджи совершил настоящий апсет, он нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

Факт №8

24 октября 2020 года Джастин Гейджи сразился с Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин задушил временного чемпиона во втором раунде и завершил свою бойцовскую карьеру.

Факт №9

Джастин Гейджи закончил University of Northern Colorado, он является бакалавром в области гуманитарных и социальных наук.

Факт №10

В рекорде Джастина Гейджи двадцать три победы и три поражения.