Гуманитарий, который бьет стоя. Топ-10 фактов о Джастине Гейджи, которого не додушил Хабиб

Факт №1
Джастин Гейджи родился 14 ноября 1988 года в Аризоне.
Факт №2
С раннего детства Джастин занимался единоборствами, все началось с борьбы, он стал чемпионом штата и смог поступить в колледж на стипендию. Гейджи входил в список лучших борцов США.
Факт №3
Джастин Гейджи дебютировал в профессиональном ММА 20 августа 2011 года и нокаутировал Кевина Крума в первом раунде.
Факт №4
18 января 2014 года Джастин Гейджи побеждает Ричарда Петишнока и становится обладателем пояса WSOF в легком весе.
Факт №5
В 2017 году Джастин Гейджи подписал контракт с UFC, в дебютном поединке он нокаутировал Майкла Джонсона в первом раунде.
Факт №6
Американский боец, являясь базовым борцом, предпочитает проводить бои в стойке и обладает нокаутирующим ударом.
Факт №7
9 мая 2020 года Джастин Гейджи совершил настоящий апсет, он нокаутировал Тони Фергюсона в пятом раунде и стал временным чемпионом UFC в легком весе.
Факт №8
24 октября 2020 года Джастин Гейджи сразился с Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин задушил временного чемпиона во втором раунде и завершил свою бойцовскую карьеру.
Факт №9
Джастин Гейджи закончил University of Northern Colorado, он является бакалавром в области гуманитарных и социальных наук.
Факт №10
В рекорде Джастина Гейджи двадцать три победы и три поражения.