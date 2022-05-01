Неудержимый Орловский. Обзор турнира UFC Vegas 53

Победа Андрея Орловского
Белорусский спортсмен Андрей Орловский откровенно радует, столько лет находиться на подобном уровне и побеждать — сильное достижение. Бой с Джейком Колье получился близким, но судьи решили, что два последних раунда забрал именно Орловский, он победил раздельным решением судей.
Очередная Победа Романова
Молдавский спортсмен Александр Романов продолжил свою победную серию. В первом раунде он перевел Чейса Шермана в партер и очень легко провел ему «Американу», заставив сдаться.
Александр Романов против Чейса Шермана
Фонт против Вера
Мы посмотрели яркий поединок в стойке. Эквадорский боец Марлон Вера полностью перебил Роба Фонта и одержал победу единогласным судейским решением.
Марлон Вера против Роба Фонта
Технические результаты
Основной кард:
Марлон Вера победил Роба Фонта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46);
Андрей Орловский победил Джейка Коллье раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28);
Йоандерсон Брито победил Андре Фили техническим нокаутом в первом раунде (0:41);
Грант Доусон победил Джареда Гордона сабмишеном в третьем раунде (4:11);
Даррен Элкинс победил Тристана Коннелли единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Кшиштоф Йотко победил Джеральда Мершарта единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Предварительные поединки:
Александр Романов победил Чейза Шермана сабмишеном в первом раунде (2:11);
Франсиско Фигередо победил Даниэля Ласерду сабмишеном в первом раунде (1:18);
Габриэль Грин победил Йохана Лайнесса техническим нокаутом во втором раунде (4:02);
Натан Леви победил Майка Бридена единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28);
Шанна Янг победила Джину Мазани техническим нокаутом во втором раунде (3:11).