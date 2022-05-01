Неудержимый Орловский. Обзор турнира UFC Vegas 53

Победа Андрея Орловского

Белорусский спортсмен Андрей Орловский откровенно радует, столько лет находиться на подобном уровне и побеждать — сильное достижение. Бой с Джейком Колье получился близким, но судьи решили, что два последних раунда забрал именно Орловский, он победил раздельным решением судей.

Очередная Победа Романова

Молдавский спортсмен Александр Романов продолжил свою победную серию. В первом раунде он перевел Чейса Шермана в партер и очень легко провел ему «Американу», заставив сдаться.

MMA Junkie Александр Романов против Чейса Шермана

Фонт против Вера

Мы посмотрели яркий поединок в стойке. Эквадорский боец Марлон Вера полностью перебил Роба Фонта и одержал победу единогласным судейским решением.

MMA Junkie Марлон Вера против Роба Фонта

Технические результаты

Основной кард:

Марлон Вера победил Роба Фонта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46);

Андрей Орловский победил Джейка Коллье раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28);

Йоандерсон Брито победил Андре Фили техническим нокаутом в первом раунде (0:41);

Грант Доусон победил Джареда Гордона сабмишеном в третьем раунде (4:11);

Даррен Элкинс победил Тристана Коннелли единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Кшиштоф Йотко победил Джеральда Мершарта единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Предварительные поединки:

Александр Романов победил Чейза Шермана сабмишеном в первом раунде (2:11);

Франсиско Фигередо победил Даниэля Ласерду сабмишеном в первом раунде (1:18);

Габриэль Грин победил Йохана Лайнесса техническим нокаутом во втором раунде (4:02);

Натан Леви победил Майка Бридена единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28);

Шанна Янг победила Джину Мазани техническим нокаутом во втором раунде (3:11).