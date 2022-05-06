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Начало конца. Спортивный рэпер Моргенштерн может подраться с неудачливым американцем Сардаровым

Моргенштерн и Сардаров умудрились поссориться в сети, Амиран утверждает, что Алишеру пора вернуться в Россию из «затянувшегося отпуска», а рэпер говорит, что нет. В общем, два парня решили раскручивать свой бой… Звучит ужасно.
Начало конца. Спортивный рэпер Моргенштерн может подраться с неудачливым американцем Сардаровым
06 мая 2022 13:19
автор: Антон Купреченков
автор фото: HardCore Fighting Championship

В общем, Моргенштерн и Сардаров, которые резко потеряли интерес к своим персонам, решили подраться и заработать денег. Рэпер уехал из России и стал никому особо не нужен, а его финансовые дела резко ухудшились. Амиран Сардаров тоже уезжал, основатель фрик-боев поехал в США в поисках «Американской мечты», провел там турнир, побив антирекорды по просмотрам и интересу… Ну и вернулся, а теперь решил подраться и получить за это половину стоимости ЖК в ближнем подмосковье.

Официальная страница Амирана Сардарова «ВКонтакте»

Руководитель «Hardcore Fighting» Анатолий Сульянов предложил «бойцам» по пятьсот тысяч долларов за бой, Амиран Сардаров ответил… Эту реплику комментировать не будем, наверное это должно было выглядеть серьезно, но получилось весьма нелепо:

«Ты предлагаешь мне бой за пол мульта на своей площадке. Но делаешь это без уважения! Еще возник вопрос. Откуда у пряника по полмульта баксов. Если он платит своим бойцам по 20 тыс рублей».

На этом все… Не то подсовывают…

Правила боя

Сардаров и Моргенштерн не имеют никакого отношения к спорту и могут драться по любым правилам: Бокс, битбокс, ММА, кунг-фу и тхэквондо – никакой разницы нет, парни ничего из себя не представляют в бойцовском плане, смотреть на это просто не хочется.

Место поединка

Тут еще интереснее. Учитывая, что Моргенштерн не хочет приезжать в Россию, то где они будут драться? Российская поп-ММА лига поедет в другую страну для организации этого? Просто фантастика, которая не может и не будет реализовываться.

Кому интересен такой бой

Люди, которые смотрят UFC, Bellator, АСА и другие топовые промоушены не станут интересоваться такими «бойцами», нет, бой они посмотрят, но бесплатно. Конечно, аудитория у них будет, но она минимальная. Сейчас не время организации подобных боев, очень жаль, что организаторы, Моргенштерн и Сардаров не понимают этого и пытаются навязать нам вот такое супер зрелище…

источник: «Советский спорт»
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