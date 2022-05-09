Хабиб оказался прав. Что дальше с Тони Фергюсоном

Пророческие слова Хабиба Нурмагомедова

«Клянусь, я никогда не считал его элитным легковесом. Да, он был хорошим бойцом, но невозможно быть элитным легковесом в 37 лет. В тяжах — да. Это мое убеждение никто не поменяет. Это никому не удавалось, и Хабибу тоже не удастся. С 2016 года Тони подрался с Кевином Ли, Барбозой, Петтисом и Серроне — у них на четверых 20 поражений за последние четыре года».

Хабиб оказался прав. «Эль-Кукуй» умудрился проиграть четыре боя кряду и дважды улететь в нокаут, недавно он утверждал, что президент UFC Дана Уайт относится к нему предвзято, но это весьма смелое суждение, Тони Фергюсон еще не уволен, а это значит, что отношение к нему весьма лояльное.

Что делать Тони Фергюсону

Перестать гоняться за титулом и просить у матчмейкеров организации соперников иного уровня. Они точно не должны быть из топ-10. О поединке с Конором Макгрегором стоит забыть, такой бой закончится очередным нокаутом и увольнением.

Самостоятельное завершение карьеры

О таком исходе тоже стоит задуматься, у Тони Фергюсона могут открыться иные перспективы, но с такими результатами они скоро сойдут на нет.

Тони Фергюсон в последнем поединке был нокаутирован Майклом Чендлером во втором раунде. В его статистике двадцать 25 побед и семь поражений.