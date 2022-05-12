ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Топ-3 факта, которые продемонстрируют, что у Оливейры нет шансов в бою с Махачевым

В сети продолжается раскачка поединка Ислама Махачева против Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе, а мы составили для вас подборку фактов о превосходстве российского бойца.
Топ-3 факта, которые продемонстрируют, что у Оливейры нет шансов в бою с Махачевым
12 мая 2022 08:56
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница Хабиба Нурмагомедова «ВКонтакте»

Факт №1. Вольная борьба

У Чарльза Оливейры и Ислама Махачева совершенно разный уровень борьбы в стойке. Экс-чемпион опасен если оказывается сверху или занимают доминирующую позицию сбоку, но в поединке с россиянином это очень маловероятно. Весьма сомнительно, что Оливейра сможет провести Махачеву успешный проход в ноги и оказаться сверху.

Факт №2. Грэпплинг

Понятно, что, как и любой бразилец, Чарльз Оливейра великолепно владеет Бразильским джиу-джитсу и успешно его применяет. Возможно, что Ислам Махачев, в теории, несколько уступает ему в борьбе в партере, но на практике все это весьма сложно реализовать. Проведя анализ сабмишенов бразильца, становится ясно, что вся основная масса его побед болевыми и удушающими приемами достигнута из доминирующих позиций, которые получились в результате успешного тейкдауна, а в первом пункте мы уже сказали, что это сложно реализуемо, в партере все идентично. Перевернуть Ислама Махачева, выйти ему за спину – будет весьма сложно, а фактически просто невозможно.

Факт №3. Нурмагомедов и мотивация

Один из главных аспектов победы Ислама Махачева. Наличие Хабиба Нурмагомедова рядом дает огромную мотивацию и добавляет уверенности в себе, а ничего подобного у Чарльза Оливейры нет, в душе он понимает, что ничего не сможет противопоставить мастерству российского бойца.

Официальная страница Хабиба Нурмагомедова «ВКонтакте»

Поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым может быть анонсирован UFC в самое ближайшее время.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Топ-3 факта, которые продемонстрируют, что у Оливейры нет шансов в бою с Махачевым
Топ-3 факта, которые продемонстрируют, что у Оливейры нет шансов в бою с Махачевым
В сети продолжается раскачка поединка Ислама Махачева против Чарльза Оливейры за титул чемпиона UFC в легком весе, а мы составили для вас подборку фактов о превосходстве российского бойца.
12.05.2022 08:56
ММА
автор: Антон Купреченков
Снова нокаутировать. Енджейчик планирует провести второй бой с Эспарзой
Снова нокаутировать. Енджейчик планирует провести второй бой с Эспарзой
Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик хочет провести второй поединок с Карлой Эспарзой и вернуть титул.
11.05.2022 14:08
ММА
автор: Антон Купреченков
Все начинается сначала. С кем будет драться Роуз Намаюнас
Все начинается сначала. С кем будет драться Роуз Намаюнас
Роуз Намаюнас потеряла титул чемпионки UFC в женском минимальном весе и вынуждена начать новый путь.
11.05.2022 08:44
ММА
автор: Антон Купреченков
Что там с боем? Будет ли реванш между Емельяненко и Бейдером
Что там с боем? Будет ли реванш между Емельяненко и Бейдером
Руководство Bellator любит сказать и забыть, обещанный прощальный поединок Федора Емельяненко по-прежнему не анонсирован.
10.05.2022 12:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор против Диаза в июне. Правда или вымысел
Макгрегор против Диаза в июне. Правда или вымысел
Возможно, что уже летом мы станем свидетелями великолепной трилогии между Конором Макгрегором и Нейтом Диазом.
10.05.2022 08:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Хабиб оказался прав. Что дальше с Тони Фергюсоном
Хабиб оказался прав. Что дальше с Тони Фергюсоном
Бывший топовый легковес UFC Тони Фергюсон на грани увольнения. Мы решили разобраться, что же будет дальше…
09.05.2022 14:58
ММА
автор: Антон Купреченков
Они ковали нашу общую победу. Советские единоборцы в Великой Отечественной Войне
Они ковали нашу общую победу. Советские единоборцы в Великой Отечественной Войне
Сегодня наша страна празднует 9 мая – День Победы. В этот знаменательный день мы расскажем о фронтовиках, которые являлись представителями борьбы, бокса и самбо.
09.05.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Эспарза слишком неудобна для Намаюнас». Диана Авсарагова о со-главном поединке UFC 274
«Эспарза слишком неудобна для Намаюнас». Диана Авсарагова о со-главном поединке UFC 274
Боец Bellator и непобеждённая российская спортсменка Диана Авсарагова прокомментировала поединок между Карлой Эспарзой и Роуз Намаюнас, который прошел в рамках UFC 274.
08.05.2022 10:43
ММА
автор: Антон Купреченков
«Джастин Гейджи в ММА — это как Эктор Купер в футболе». Гамзат Хирамагомедов о главном поединке UFC
«Джастин Гейджи в ММА — это как Эктор Купер в футболе». Гамзат Хирамагомедов о главном поединке UFC
Гамзат «Хищник» Хирамагомедов прокомментировал поединок между Джастином Гейджи и Чардьзом Оливейрой.
08.05.2022 10:37
ММА
автор: Антон Купреченков
Брутальный нокаут Чендлера, победа Эспарзы и удушение Оливейры. Результат UFC 274
Брутальный нокаут Чендлера, победа Эспарзы и удушение Оливейры. Результат UFC 274
В США завершился турнир UFC 274, в главном бою вечера Чарльз Оливейра задушил Джастина Гейджи в первом раунде.
08.05.2022 10:33
ММА
автор: Антон Купреченков
Такого не было 72 года! В финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Динамо»
В полуфинале Кубка страны красно-белые легко переиграли клуб ФНЛ «Енисей» (3:0) и теперь 29 мая поспорят за трофей с бело-голубыми.
«Русофобский» Уимблдон хотят отключить от рейтинга! Тогда Медведев снова станет первой ракеткой мира
Ассоциация теннисистов-профессионалов может исключить Уимблдон-2022 из своего рейтинга в ответ на отстранение от турнира российских и белорусских игроков.
Проект «Лига Героев» стартовал в Канкуне
11 мая в мексиканском Кануне собрались участники проекта «Лига Героев», которые поведут борьбу за победу в автопробеге по восьми странам Центральной Америки.
Больше матчей, интриги и денег! Лига чемпионов станет совершенно другой
УЕФА завершил работу над реформой главного клубного турнира. С сезона-2024/25 Лига чемпионов будет разыграна по новой системе, которая сильно отличается от нынешней.
Перестрелка по-русски! Как Тарасенко ответил хет-триком на дубль Капризова (видео)
В пятом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ на дубль форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова Владимир Тарасенко ответил хет-триком, принеся «Сент-Луису» волевую победу в гостях (5:2) и лидерство в противостоянии (3-2).
Спартак пройден! На очереди «Спартак»? Как «Динамо» вышло в финал Кубка России
В полуфинальном кубковом матче москвичи выиграли у владикавказской «Алании» со счетом 3:0 и ждут соперника по финалу, который определится в поединке «Спартак» - «Енисей».
200 — зарплата, 30 — папе, 75 — Дортмунду. Куда пойдут миллионы евро за Холанда
Долгожданный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» 10 мая стал реальностью. Ниже - подробности.
Потянет ли Малкин 200? Круче ли он Федорова? И уступит ли Кучерову? Разбор русского рекорда Кубка Стэнли
Евгений Малкин единолично возглавил список лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ, оторвавшись на одно очко от Сергея Федорова.
Переедут и спляшут на могиле? Сценарии возвращения Макгрегора в UFC
Конор Макгрегор хвастается новой яхтой и намекает на возобновление карьеры в UFC. Объясняем, насколько это реально и что может ждать великого и ужасного ирландца в октагоне.
Карацев «спешит на помощь» Медведеву, Непомнящий победил «наследника Карлсена». Новые приключения наших «нейтралов»
Еженедельный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика