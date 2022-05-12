Топ-3 факта, которые продемонстрируют, что у Оливейры нет шансов в бою с Махачевым

Факт №1. Вольная борьба

У Чарльза Оливейры и Ислама Махачева совершенно разный уровень борьбы в стойке. Экс-чемпион опасен если оказывается сверху или занимают доминирующую позицию сбоку, но в поединке с россиянином это очень маловероятно. Весьма сомнительно, что Оливейра сможет провести Махачеву успешный проход в ноги и оказаться сверху.

Факт №2. Грэпплинг

Понятно, что, как и любой бразилец, Чарльз Оливейра великолепно владеет Бразильским джиу-джитсу и успешно его применяет. Возможно, что Ислам Махачев, в теории, несколько уступает ему в борьбе в партере, но на практике все это весьма сложно реализовать. Проведя анализ сабмишенов бразильца, становится ясно, что вся основная масса его побед болевыми и удушающими приемами достигнута из доминирующих позиций, которые получились в результате успешного тейкдауна, а в первом пункте мы уже сказали, что это сложно реализуемо, в партере все идентично. Перевернуть Ислама Махачева, выйти ему за спину – будет весьма сложно, а фактически просто невозможно.

Факт №3. Нурмагомедов и мотивация

Один из главных аспектов победы Ислама Махачева. Наличие Хабиба Нурмагомедова рядом дает огромную мотивацию и добавляет уверенности в себе, а ничего подобного у Чарльза Оливейры нет, в душе он понимает, что ничего не сможет противопоставить мастерству российского бойца.

Официальная страница Хабиба Нурмагомедова «ВКонтакте»

Поединок между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым может быть анонсирован UFC в самое ближайшее время.