«Я давно ждал боя с Брандао». Магомед Юнусилау возвращается с громким поединком

1 июля в Перми состоится турнир URAL FC, в рамках вечера поединков свой очередной бой проведет непобежденный российский проспект Магомед Юнусилау, а его соперником станет бразилец Диего Брандао. Россиянин несколько лет вызывал его на бой и прокомментировал предстоящее противостояние для «Советского спорта»:

«Я давно не дрался, но держал себя в форме и тренировался, не вижу смысла биться с непонятными соперниками. Думаю многие помнят, что я давно вызывал Диего Брандао на бой, но поединок был организован только сейчас. Для меня это действительно важная часть моей бойцовской карьеры».

Фото: Союз MMA России

В рамках предстоящего турнира ожидается выступление Фабио Мальдонадо и Шамиля Абдулаева.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ЮНУСИЛАУ И БРАНДАО

Диего Брандао идет на серии из шести поражений подряд и не побеждает уже три года. Но остается довольно опасным противником, который может удивить, Магомеда Юнусилау это не остановит. Шансов у бразильца фактически нет, россиянин является опаснейшим грэпплером и решит исход поединка в партере.

Диего Брандао в последнем поединке уступил Биберту Туменову нокаутом во втором раунде. В его статистике двадцать восемь побед и двадцать поражений.

Магомед Юнусилау в последнем бою задушил Маркоса Родригеза в третьем раунде. На его счету девять побед и ни одного поражения.