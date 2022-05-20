Он не вернется. Хабиб Нурмагомедов будет находиться в ММА, но как спортивный функционер

Желающих сразиться с непобежденным чемпионом UFC очень много, а будет еще больше. Каждый новый чемпион в легком весе будет говорить, что победил бы Хабиба и вызывать его на бой.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов могут стать тренерами нового сезона TUF и возглавить противоборствующие команды, но их поединок не может состояться. Очень глупо говорить, что они могут подраться. Плюс, Тони Фергюсон находится на грани увольнения из UFC, он проиграл четыре боя подряд, о каком поединке с Хабибом может идти речь?

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Чарльз Оливейра

О поединке с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой говорят давно, Хабиб подогрел интерес к этому событию:

«Безусловно, это очень интересно для фанатов. Это была бы сумасшедшая драма. Но я не знаю, как буду чувствовать себя, если кто-то победит Ислама. Дело в том, что это эмоциональный момент. Мы были рядом всю жизнь, с самого начала, с детства. Мы выступали в любителях под руководством моего отца, затем перешли в профессионалы. Мы делаем это вместе больше 20 лет».

Нурмагомедов будет биться с Оливейрой, но в лице Ислама Махачева.

Итог

Хабиб Нурмагомедов ушел, но не обещал вернуться, он завершил профессиональную карьеру, но остается в спорте:

«Давайте начнем с того, что движет людьми. Голод же? Должна быть какая-то мотивация, какой-то голод. Нет этого. Я не чувствую этого».