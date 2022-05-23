Бразильский каток набрал максимальный ход. Кто следующий для Кэтлин Виеры

Бразильская спортсменка в последних двух боях победила Холли Холм и Мишу Тейт, которые являются экс-чемпионками UFC, эти победы добавили ей популярности и известности.

Есть большая вероятность, что Кэтлин Виера может стать следующей претенденткой на титул организации в легчайшем женском весе и встретиться с победителем боя между Джулианой Пенья и Амандой Нуньес, а еще она может страховать этот поединок и выйти на замену в случае травмы одной из спортсменок.

Реванш с Ирен Алданой

Пока Пенья и Нуньес будут проводить реванш Виера тоже может попытаться вернуть старые долги. Ирен Алдана — мексиканская спортсменка, которая нокаутировала Кэтлин Виеру в первом раунде, их поединок состоялся три года назад. Возможно, что сейчас самое время для реванша между ними.



Социальная сеть Кэтлин Виеры

Реванш с Яной Куницкой

Россиянка Яна Куницкая недавно родила дочь и пока непонятны ее сроки возвращения в ММА, но она последняя смогла нанести Кэтлин Виере поражение и такой бой потенциально интересен аудитории.

Кэтлин Виера в последнем бою победила Холли Холм раздельным решением судей. На ее счету тринадцать побед и два поражения.