А не нужно было писать чужой жене. Хорхе Масвидаль снова попал в неприятную ситуацию

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

Все началось со слов Мишеля Перейры, который резко обиделся на Хорхе Масвидаля:

«Мне бы хотелось подраться с Нейтом Диасом. Было бы весело надавать друг другу пощечин. Мы бы закатили настоящее шоу для фанатов, это был бы интересный бой. Кроме того, хочу встретиться с Хорхе Масвидалем, потому что у меня к нему есть вопросы. Он отправил сообщение моей жене – эмодзи со сложенными ладонями, что-то типа «аминь». Он отправил это моей жене, а не мне. Я так и не понял, что он имел ввиду. Но готов узнать это у него в октагоне. Давай закроем этот вопрос в клетке».

Звучит весьма нелепо и сомнительно, но американского бойцу пришлось отреагировать:

«Насколько безумен мир, и как далеко пало общество, что этот идиот мог использовать свою жену, надеясь, однажды создать фальшивую историю, чтобы получить бой со мной, когда он ясно видит, что она написала мне? Желаю вам, ребята, всего наилучшего».

социальная сеть Хорхе Масвидаля

Совершенно непонятно кто и кому писал первым, что произошло криминального… Это действительно похоже на топорную раскрутку боя со стороны Мишеля Перейра, которого толком никто не знает. Остается запастись попкорном и ждать развития событий.